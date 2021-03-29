新竹進入「供5停2」將分甲、乙兩區 新豐、湖口不停供

為因應下一階段水情轉為紅燈的分區供水，台灣自來水公司第三區管理處今早在寶山給水廠，進行抗旱整備及限水期間醫療、消防取水演練。（記者廖雪茹攝）

2021/03/29 12:58

［記者廖雪茹／新竹報導］旱象嚴峻，4月6日起苗栗、台中「供5停2」限水，為因應下一階段水情轉為紅燈的分區供水，台灣自來水公司第三區管理處今早在寶山給水廠，進行抗旱整備及限水期間醫療、消防取水演練，並簡報新竹地區水情若進入紅燈「供5停2」階段，屬於寶山、寶二水庫及隆恩堰供水系統的供水原則以及分為甲、乙兩區的初步做法，屆時新豐、湖口地區將不停供。

（補充）新竹縣其他鄉鎮，橫山等地區為簡易水廠，新埔、關西屬獨立供水系統，因此不受影響。

（略修）新竹縣副縣長陳見賢今早偕同衛生局、醫療院所代表、消防局及各鄉鎮市長和民意代表，出席抗旱整備及限水期間醫療、消防取水演練。據截至3月25日統計，寶山水庫蓄水率19.9%，寶二水庫蓄水率9.8%，兩水庫合計有效蓄水量408萬噸，有效蓄水率僅11.2%。

台水公司三區處長丘宗仁首先簡報目前新竹系統供水調配情況，以及新竹地區各項抗旱緊急應變工程，針對新竹地區分區供水原則，第一，優先使用頭前溪地面水源及抗旱井、海淡水、二區支援水量20萬噸；其次，新豐、湖口地區為二區支援前端供水區，因此不停供，另受限1350MM管線送水能力，目前送竹北9萬噸，若停供將轉供新竹。

第三，新117線沿線，因高低起伏大，恢復供水時間較長，以減壓不停水方式辦理；第四，新竹科學園區不分區供水暫定以減供20%（減供%數依中央指示辦理），由園區自行管控；第五，分甲、乙區，採「供5停2」方式辦理。

屆時，甲區停水時間為星期二0時到星期三24時，共計48小時，影響區域包括竹北市（不包括崇義、尚義、大義、大眉等里）、芎林鄉的水坑、芎林、上山、下山，以及中坑、文林兩村（高速公路以西）。

乙區停水時間為星期四0時到星期五24時停水，共計48小時，影響範圍為新竹市、寶山鄉、竹東鎮（瑞豐及上坪里除外）、芎林鄉的華龍、五龍、秀湖、永興、石潭、新鳳，以及中坑和文林兩村（高速公路以東）。

丘宗仁表示，大新竹地區隆恩堰及湳雅取水口地面水取水量最大化，另外海淡水約1.3萬噸，桃園支援新竹20.8萬噸以上，若水情持續惡化，配合中央抗旱應變中心指示辦理節水措施。

新竹地區水情如進入下一階段紅燈的分區供水，在分區供水期間，台水公司共提供新竹縣5處自來水載水點，分別為寶山給水廠、新工加壓站、湖口營運所、明新加壓站及竹東營運所，提供公所設置臨時供水站、醫療、消防及學校用水購取水。

新竹縣政府表示，寶山鄉寶斗村歸屬苗栗分區停水的甲區，影響約20多戶，4月6日起進入分區供水的紅燈，停水時間為每星期二0時至星期三24時，共計48小時， 寶山鄉公所將於新豐宮設置臨時供水站，提供2個2噸水桶，因應居民用水需求。

為因應下一階段水情轉為紅燈的分區供水，台灣自來水公司第三區管理處今早在寶山給水廠，進行抗旱整備及限水期間醫療、消防取水演練。（記者廖雪茹攝）

台水公司三區處長丘宗仁（右1）今早在寶山給水廠簡報如新竹地區水情進入紅燈「供5停2」階段，供水原則以及分為甲、乙兩區的初步做法，屆時新豐、湖口地區將不停供。（記者廖雪茹攝）

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