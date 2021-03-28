「我哥跌倒重傷…」 議員怨寶山大崎祖墳遭釘木樁壞風水 科管局致歉

新竹縣議員邱振瑋表示，今天前往大崎墓園掃墓，赫見祖墳都被釘上查估的木樁告示牌，「破壞祖墳風水」，令他氣憤不已！（邱振瑋提供）

2021/03/28 20:23

［記者廖雪茹／新竹報導］誰會願意讓祖先墳墓被釘上木樁！新竹縣議員邱振瑋表示，新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫，徵收範圍包括大崎墓園，今天前往大崎墓園掃墓，赫見祖墳都被釘上查估的木樁告示牌，「破壞祖墳風水」，令他氣憤不已！科學園區管理局對此致歉表示，廠商以慣用插牌方式告知，疏忽了風俗民俗應以黏貼方式處理，已通知廠商儘快改善。

大崎墓園權益促進會理事長邱振瑋表示，正值清明時節，他今天前往大崎墓園掃墓，發現大家的墳墓都被訂上徵收查估的木樁告示牌，預估有上千座墓，科管局要徵收墓園區域大家不論同意徵收與否，基於習俗與風水地理關係，不容許讓人或單位在祖先墳墓上釘上任何東西。

「若是有人家裡因為墓園被釘上木樁出事，您說要負責任嗎？我家被釘的是青龍邊屬大房，我哥這個月就跌倒重傷……，我可以不迷信，但我家人呢？」

邱振瑋強調，竹科擴建計畫多次召開說明會，他在會中已明確告知科管局，徵收告示牌與標示牌不得釘在墳墓上，只能用泡綿或雙面膠黏貼在祭台旁或圍牆上，不解竹科管理局外包為何還是釘上去？他要求科管局解釋，並立即將木樁拔除。

科管局表示，過去廠商進行查估作業時，都以插牌（釘木樁）方式告示，疏忽寶山這邊的風俗民俗應該以黏貼方式處理，已通知廠商儘快改善。

民俗專家黃有福表示，從照片看來，木樁釘在墳墓伸手上，且木樁很短僅約30多公分，實際上對祖墳風水沒有影響，民眾可以放心；但如果木樁是釘在墓碑後方的墓龜上，就會好像把木樁釘在祖先頭上，如此將破壞祖墳陰宅風水，影響後代子孫的身體健康，家運也可能跟著衰敗。

新竹縣議員邱振瑋表示，今天前往大崎墓園掃墓，赫見祖墳都被釘上查估的木樁告示牌，「破壞祖墳風水」，令他氣憤不已！（邱振瑋提供）

新竹縣議員邱振瑋表示，今天前往大崎墓園掃墓，赫見祖墳都被釘上查估的木樁告示牌，「破壞祖墳風水」，令他氣憤不已！（邱振瑋提供）

新竹縣議員邱振瑋表示，今天前往大崎墓園掃墓，赫見祖墳都被釘上查估的木樁告示牌，「破壞祖墳風水」，令他氣憤不已！（邱振瑋提供）

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