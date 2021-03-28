渣夫偷拍裸照揚言公布 還辱妻是殘障AV老優

新竹張姓男子結婚18年來，言語侮辱甚至毆打妻子從未間斷，甚至偷拍妻子的裸照，揚言上傳網路，還威脅要讓她斷手斷腳。示意圖。（資料照）

2021/03/28 20:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕世上竟有這樣的丈夫！新竹張姓男子結婚18年來，言語侮辱甚至毆打妻子從未間斷，甚至偷拍妻子的裸照，揚言上傳網路，還威脅要讓她斷手斷腳，傳恐嚇簡訊「妳只是個露奶上班的咖！」、「當女優不錯啦！斷一隻手可以領手冊！」、「去臉書當殘障AV老優吧！」罹患憂鬱症的妻子向新竹地院訴請離婚，法官認為張男顯然只想摧毀妻子的人格尊嚴，種種舉動已無法再讓妻子感受到婚姻的愛與安全，這段婚姻顯無回復的可能，判准休夫。

結婚18年的陳女說，婚後先生張男情緒管控不佳，時常為子女教養或生活瑣事怒罵她，甚至毆打，後來更變本加厲，只要心情不好或有不滿，就算她與孩子都已沉睡，卻仍在半夜不斷對母子辱罵三字經，而她因長期遭先生精神虐待，已罹患憂鬱症。

2017年陳女因實在受不了精神折磨，只好搬回娘家，張男卻不時打電話、傳簡訊騷擾、辱罵她，還威脅要讓她斷手斷腳，甚至偷拍她裸照，揚言公佈於眾，她實在無法承受，決定訴請離婚。

法官調查，張男多次傳恐嚇簡訊給妻子，包括「妳只是個露奶上班的咖！」、「當女優不錯啦！斷一隻手可以領手冊！」而張男在傳裸照給妻子看之後，還撂話「你是不是以為自慰跟不吃避孕藥，身材會比較好？我傳幾支你的影片，你自己看看！」、「去臉書當殘障ＡＶ老優吧！」

法官認為，張男早在2年前就宣稱要將妻子的裸照上傳網路，確實足使妻子恐懼不安，此舉已嚴重逾越夫妻間所能容忍的程度，顯然具有摧毀妻子人格尊嚴的意圖，嚴重違背夫妻互信互愛的婚姻本質，造成婚姻破裂重大且明顯，張男種種舉動已無法再讓妻子感受到婚姻的愛與安全，這段婚姻顯無回復的可能，最終判准陳女休夫。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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