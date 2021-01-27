國1竹北交流道連環車禍1死1傷 車流回堵數公里

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〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中山高竹北交流道前北上車道上午8點半發生連環車禍，前方小客車因事故追撞，後方2輛大貨車煞車不及，也追撞上去，造成多輛車追撞事故，其中1車被2輛大貨車夾擠，身體變形當場慘死，另名受困駕駛被救脫困，意識清楚，無生命危險，全案正由警方調查當中。
這起意外也造成現場北上車道回堵數公里，許多要到竹北上班的民眾因為被塞在車陣中，因此上班遲到。
竹市消防局表示，被2輛大貨車夾擠、卡在車內的傷患被拉出時已經身體變形，現場7男1女，1死、1人輕傷，肇事原因正由國道警方調查中。
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