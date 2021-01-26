竹縣牛欄河畔非法堆置垃圾近30噸 地主將被法辦

圖左東安古橋跟圖右下的垃圾同框，讓不少鄉親看了覺得嘔死。（記者黃美珠攝）

2021/01/26 19:26

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣政府環保局、新埔警分局今天下午緊急會同關西鎮公所，共同稽查本報獨家披露牛欄河畔被長年非法堆置大量垃圾案，結果稽查小組發現，非法堆置的量不只是鎮公所今天早上粗估的10幾公噸，而是有至少5大堆、近30公噸之多，認為邱姓行為人、也是地主涉嫌違反廢棄物清理法，交由警方深入查辦。

關西鄉親透露，這處緊鄰著牛欄河的「垃圾場」早已開張數年，前幾天還持續運入棄置垃圾，讓人傻眼。

縣府環保局今天下午獲悉後緊急會同新埔警分局東安派出所、關西鎮公所清潔隊到場稽查。

縣府環保局表示，現場被非法堆置了5大堆、至少約2、30公噸的營建混合物，初步檢視雖未發現有毒害物，但因地主沒有清理事業廢棄物的清除許可證，卻長期堆置大量廢棄物於土地上，已有違反廢棄物清理法第41、46條之嫌，因此將交由警方進一步偵辦釐清。

關西鎮長劉德樑說，他和清潔隊是直到今天上午記者查詢才知有前述現象，如果早知道，會立刻勸說堆置的地主，邱姓工程包商改善。畢竟牛欄河是關西母親河，很多人為了維護河水的潔淨、環境的綠美化而出任志工在默默努力，公所對於前述狀況不會視而不見，任由這堆垃圾殺掉牛欄河的美景。

劉德樑說，他早上一接到訊息就指派清潔隊員到場了解，他隨後前去。現場確實充斥很多廢棄的裝潢、工程後的廢棄物，甚至還有廢棄馬桶、廢門板、水泥塊等，應是地主承包的工程所產出的，公所因此通報縣府環保局到場釐清。地主經他們當場勸說，也表達願意著手清理、改善。

牛欄河畔被長期堆置垃圾，縣府環保局到場稽查發現多達2、30公噸。（記者黃美珠攝）

牛欄河畔被長期堆置垃圾，縣府環保局會同警方到場稽查發現多達2、30公噸。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府環保局今天下午會同警方、公所清潔隊到場稽查牛欄河畔非法堆置的營建廢棄物，地主也是行為人將被移送法辦。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣政府環保局會同新埔警分局到場稽查後發現，現場非法堆置2、30公噸的營建廢棄物，一旁黃色欄杆處就是牛欄河的行水區，讓大家都很錯愕。（記者黃美珠攝）

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