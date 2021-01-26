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    首頁　>　新竹縣

    煞風景！竹縣牛欄河畔 逾10噸垃圾任意堆放

    牛欄河畔被長期堆置的垃圾。（記者黃美珠攝）

    牛欄河畔被長期堆置的垃圾。（記者黃美珠攝）

    2021/01/26 16:19

    〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮美麗的牛欄河畔、縣定古蹟東安古橋北方，驚傳長年被任意堆置10多公噸的垃圾，裡面充斥廢棄磚頭、門板、板模、水泥塊等來自房屋拆、裝後所出的事業廢棄物。鄉親質疑官方大言不慚查緝垃圾不手軟，還大力推動觀光、保護水資源，卻對這堆廢棄物長期視而不見，讓人匪夷所思，更是煞風景。

    關西鎮長劉德樑說，他和清潔隊是直到今天才知道有前述現象，如果早知道，會立刻勸說堆置的地主、也是工程邱姓包商改善。畢竟牛欄河是關西母親河，很多人為了維護河水的潔淨、環境的綠美化而出任志工在默默努力，公所對於前述狀況不會視而不見，任由這堆垃圾殺掉牛欄河的美景。

    劉德樑說，他一接到訊息就指派清潔隊員到場了解，他隨後前去。現場確實充斥很多廢棄的裝潢、工程後的廢棄物，甚至還有廢棄馬桶、廢門板、水泥塊等，應是地主承包的工程所產出的，公所已通報縣府環保局擇日到場會勘。而地主經他們勸說，也表達願意著手清理、改善。

    公所清潔隊表示，他們粗估地面上堆置的廢棄物，若以3.5公噸貨車來估算，應該至少有5、6車的量，看現場的廢棄物堆置狀態，確實多至已經有很多年了。

    縣府環保局事業廢棄物防治科表示，事業廢棄物有分列管和未達列管標準的2種。前者必須向該局提報清運計畫書，且定期上網填報實際清運的數量等，如果有廢棄物需要堆置，也必須依照計畫堆放在堆置區，任意堆置可罰至少6000元，萬一堆置的是有害物質罰金更是6萬元起跳。

    前述地主初步研判應不屬於列管事業單位，原則上該局會以勸導改善為主，但將擇日派員現勘以了解實際狀況和影響範圍。

    從牛欄河東側高處往下眺望牛欄河畔（圖右黃色欄杆處）率先映入眼簾的竟是圖中10幾公噸的垃圾。東安古橋則在圖左處迎賓，讓鄉親覺得很難堪。（記者黃美珠攝）

    從牛欄河東側高處往下眺望牛欄河畔（圖右黃色欄杆處）率先映入眼簾的竟是圖中10幾公噸的垃圾。東安古橋則在圖左處迎賓，讓鄉親覺得很難堪。（記者黃美珠攝）

    圖右黃色欄杆處就是牛欄河行水區。（記者黃美珠攝）

    圖右黃色欄杆處就是牛欄河行水區。（記者黃美珠攝）

    圖左東安古橋跟圖右下的垃圾同框，讓不少鄉親看了覺得嘔死。（記者黃美珠攝）

    圖左東安古橋跟圖右下的垃圾同框，讓不少鄉親看了覺得嘔死。（記者黃美珠攝）

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