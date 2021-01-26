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    首頁　>　新竹縣

    歌聲凍齡！竹友混聲合唱團員均齡70 退休後拚戰客家歌大小賽

    竹友混聲合唱團團員均齡70，他們用歌聲凍齡也打動人心，更讓客家歌曲不缺席重要賽事。（記者黃美珠攝）

    竹友混聲合唱團團員均齡70，他們用歌聲凍齡也打動人心，更讓客家歌曲不缺席重要賽事。（記者黃美珠攝）

    2021/01/26 12:13

    ［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣竹友混聲合唱團團員平均年過70，成軍6年來專門愛唱客家歌，他們用歌聲凍齡也打動人心，因此獲獎無數，讓客家歌曲在重要賽事上也不缺席。新竹縣長楊文科今天特別頒發感謝狀表揚他們退休後，用對音樂的熱愛投入客語傳承的努力。

    縣長楊文科說，這個合唱團是由新竹縣退休公教人員所組成，平時勤練客家歌曲，曾2度榮獲全國客家山歌特優獎，歷年獲獎無數，上個月才剛在100多個隊伍的全國性合唱比賽中拿下特優獎，對推動客家歌曲和音樂教育貢獻良多。

    竹友混聲合唱團團長吳和蘭說，他們6年前成立於竹東鎮，由新竹女中退休老師馮蕙珍擔任指揮，從2015年2019年連續獲頒天穿日客家山歌合唱比賽特優獎。2019年還獲得客家合唱比賽傳統山歌類首獎、次年又各自拿下全國合唱社會組及樂齡組的優等和佳作。

    上個月他們參加客委會客家歌謠交流觀摩賽，以「褒忠讚歌」從182支隊伍，贏得北區「特優獎」。

    馮蕙珍說，他們不僅多次應邀在縣內表演，也曾跟韓國梨花女子大學合唱團、韓國延世大學聲樂合唱團、加拿大人聲合唱團、德國人聲合唱團以及廣州大雅青少年管弦樂團同台。去年9月應台北樂齡合唱節交流音樂會之邀，在中山堂演唱4首歌曲，是所有表演團隊中唯一全程演唱客家歌曲的團體。

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