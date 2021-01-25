因應國內疫情 新竹縣防疫鎖定5大面向

新竹縣長楊文科要求用餐區都要如圖做好隔板，保持安全距離。（記者黃美珠攝）

2021/01/25 19:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應國內疫情嚴峻，新竹縣長楊文科今天宣布縣內防疫鎖定5大面向加強，除持續對可能群聚的公共空間加強防疫措施且擴大消毒範圍，基於對老、弱、病等鄉親的保護，也持續對公托家園、托嬰中心、護理之家等發出訪客禁令，就連老人住宿型之類的機構也限制只有家屬才能預約探訪。

此外，楊文科下令縣內包含幼兒園在內的各級學校即日起禁止外借室內場地。有報名參與校內課程、活動、營隊、幼兒課後留園等的對象，明（26）日到校前，必須確實調查參加活動者是否有衛福部疾管署的管制對象。若是「管制對象」、「接觸管制對象」、或是「中央公布案例足跡所列曾出入相關場所者」都不得到校。

楊文科也在今天下午的府內防疫會議中，要求境內各醫院落實門禁管制、分艙分流、探病陪病規定以及落實醫護人員的健康監測，並由衛生局統一盤點管控各院隔離病床數量。

而因應春節可能的回國人潮，民政處要加強居家檢疫的管控作為，提前備妥各項防疫物資。要求市場熟食攤商增設遮罩、停止試吃、用餐區增加隔板並減少座位。

至於環保局已列出全縣170處交通場站、大型營業場所以及學校等必須做消毒，即日起還會針對人潮多的公有市場、公園、觀光景點等擴大消毒以防疫。

不過衛生局也強調，儘管縣內共有10處護理之家即日起全面禁止訪客探訪，但不包含新竹台大分院生醫醫院跟台北榮總新竹分院各自附設的護理之家。私立平安、蒲公英、福馨、天主教仁慈醫療財團法人附設新竹仁慈護理之家也維持衛福部規範的長照機構訪客原則，也就是：1天1次、每次限2人、探訪時間只能30分鐘，且須預約、接受實名制登錄。

新竹縣府今天動員清查，趕在明天到校前確認，所有報名參與校內課程、活動、營隊、幼兒課後留園等的大人小孩，有無衛福部列管的對象。圖為情境照，跟防疫新聞無關。（記者黃美珠攝）

新竹縣最新各護理之家探病、陪病時間和限制。（圖由縣府提供）

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