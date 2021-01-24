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    「司馬庫斯的姊姊」是「她」！ 伍麗華揭露頭目親口感謝

    伍麗華在臉書分享陳菊與司馬庫斯的情誼，並默默支持部落的心意。（取自伍麗華臉書）

    伍麗華在臉書分享陳菊與司馬庫斯的情誼，並默默支持部落的心意。（取自伍麗華臉書）

    2021/01/24 19:49

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕新竹縣尖石鄉部落聯絡道路年久失修危害居民和遊客往來安全，改善工程日前完工啟用，讓遺世獨立的部落司馬庫斯終於有條安全的道路；立法委員伍麗華今天在臉書揭露一段背後故事，娓娓道出監察院院長陳菊默默關注、支持司馬庫斯的心意，讓司馬庫斯頭目馬賽穌隆也感動直說：「她（陳菊）是我們最親愛的姊姊！」

    伍麗華在臉書分享陳菊與司馬庫斯間的情誼，2001年時任勞委會主委的陳菊，來到人稱「黑暗部落」的高山，傾聽族人對於部落治理的想望，時隔多年，2020年陳菊再度上山視察時，部落族人細數並感謝陳菊給予部落的援助，陳菊備感欣慰之餘，發現山路崎嶇難行甚至驚險萬分。

    「2020年12月她第三度上山，心繫著『那條路』做得如何。」伍麗華說，陳菊上山時幾乎在每一個髮夾彎，就要提一次道路的修復進度，心中的殷切自然流露，並指示她要協助族人渴望設校與解決污水處理等問題，陳菊對她說「麗華，司馬庫斯是我的兄弟。」

    伍麗華指出，陳菊對司馬庫斯的心意默默付出、隱而不見，因此特別在主持座談時分享這段心情，沒想到在她分享後收到了馬賽頭目特別錄製的影片，族人很感謝陳院長把司馬庫斯當作親兄弟，並直說「她（陳菊）是我們最親愛的姊姊！」

    伍麗華透過臉書分享，揭露了陳菊對司馬庫斯的溫暖情誼，引起網友、族人紛紛按讚。

    伍也表示，看最遠的，是閉上雙眼的人，真正的言語，看不到舌頭。「一直覺得心裡悶悶的，似乎大家欠了她（陳菊）什麼」，能把知道的說出來，真好！

    伍麗華臉書全文：

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