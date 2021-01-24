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    首頁　>　新竹縣

    竹縣6校獲5340萬 新建不用看氣候臉色的「風雨球場」

    新竹縣政府再獲教育部補助經費總計5340萬元，將在竹東國中等6所國中小學新建風雨球場。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府再獲教育部補助經費總計5340萬元，將在竹東國中等6所國中小學新建風雨球場。（記者廖雪茹攝）

    2021/01/24 16:21

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了讓學生運動不受氣侯限制，新竹縣政府積極爭取中央經費，興建風雨無阻的活動場所，獲教育部補助經費總計5340萬元，將在竹東國中等6所國中小學新建風雨球場，其中有2所球場的屋頂將裝設太陽能光電板，預計110學年度開學就能夠竣工使用。

    縣長楊文科前往尖石國中上月甫完工的風雨球場視察，學生們不用受到日曬雨淋的進行戶外活動，直呼好讚！楊文科表示，極端氣候問題日益嚴重，透過建置有屋頂的風雨球場，不僅方便校方安排體育教學或其他相關課程，促進教學正常化，更提升學生的運動時間。

    未來，縣府也將積極推動學校風雨球場結合太陽能，或與廠商合作興建太陽能光電球場，達到推動綠能減碳的目標。

    教育處長楊郡慈說，教育部新核定新竹縣6所學校興建風雨球場，包含自強國中、峨眉國小、精華國中、華興國小、錦山國小、竹東國中，每校各890萬元，目前已發包施工，預計今年7月底前可全數完工。

    另外，縣內包括中興國小、東興國中、東興國小、寶山國中、新豐國小、新樂國小、尖石國中等7校已建置風雨球場，體育課程不受烈日、下雨影響。

    尖石國中校長彭清宏表示，新建的風雨球場除了學生上體育課使用，也提供住宿生夜間運動、社區居民假日使用，未來也將辦理原鄉學校籃球比賽等活動。

    縣長楊文科（右1）前往尖石國中去年底新完工的風雨球場視察。（記者廖雪茹攝）

    縣長楊文科（右1）前往尖石國中去年底新完工的風雨球場視察。（記者廖雪茹攝）

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