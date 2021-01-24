竹縣桶柑展售活動取消 楊文科歡迎大家網上訂購

受到疫情影響，新竹縣峨眉桶柑節展銷活動取消，農曆年將至，縣長楊文科今天前往峨眉鄉果園，歡迎大家多多利用網路訂購。（記者廖雪茹攝）

2021/01/24 13:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕受到疫情影響，新竹縣峨眉桶柑節展銷活動取消，農曆年將至，縣長楊文科今天前往峨眉鄉果園，歡迎大家利用農會網站等方式訂購桶柑，農會今年也推出結合籤詩元素的「大桔大利」新包裝禮盒，提供民眾過年送禮的選擇。

楊文科表示，台灣人每人吃到的桶柑，平均2個就有1個是來自新竹縣峨眉鄉。桶柑採收期剛好在農曆過年前，因此又稱為年柑，峨眉鄉種植635公頃桶柑，每年總產量1萬5000公噸以上、占全國45%，今年受氣候影響，產量減少5成，但品質比起往年更佳，平均甜度可達到12度以上，歡迎鄉親購買。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，峨眉地屬丘陵排水優良，出產桶柑品質向來冠全台，無論風味、果型飽滿度、水分及酸甜度，皆屬上上之選，今年氣候影響果農損失戶數約521戶，同時由於疫情影響，民眾較少到實體店買採購，峨眉鄉農會也推出網路平台，歡迎鄉親多多利用農會官網、臉書粉絲專頁「峨農魅力購」、「峨眉桶柑節」，或到浪漫台三線直接來選購。

峨眉鄉代理鄉長邱世昌表示，峨眉鄉境內有峨眉湖、獅頭山等知名熱門景點，今年獲選為交通部2021年「台灣經典小鎮3.0」，鄉公所及農會也與e-go台灣租車旅遊集團合作，推出「採桔專車一日遊」及「桔園餐桌饗宴」二合一套裝行程，歡迎大家來體驗桔園採果，品嚐東方美人茶及苦茶油料理，乘坐綠色遊艇，看宏偉青銅彌勒大佛，環湖欣賞湖光山色。

峨眉鄉農會電話（03）580-0776。

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