寶山茶花與柑橘展售活動照常 闖關換茶花苗不提供飲食

雖然疫情嚴峻，但寶山鄉公所表示為了讓農民一年辛勞成果能夠展現，協助農民在年前將柑橘及茶花銷售出去，所以讓活動如期舉行，現場加強防疫措施，並請民眾全程配戴口罩。（記者廖雪茹攝）

2021/01/23 17:30

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣寶山鄉公所今天照常在深井茶花園區，舉辦茶花暨柑橘產業文化展售活動，入口控管人數實施實聯制，會場也不提供飲食，加強防疫，吸引不少民眾前往賞花、選購，循線拍照並闖關成功者，還可免費兌換茶花苗。

公所也公告，預定2月26日舉辦的打中午文化季活動，配合民間儀式遶境活動，當天準備紀念品和外帶小點心，不在現場提供飲食。3月3日鬧天穿活動則經決議取消或延期。

寶山鄉長邱坤桶表示，茶花是新竹縣縣花也是寶山鄉的鄉花，是寶山最嬌艷的特色產業，雖然疫情嚴峻，但公所為了讓農民一年辛勞成果能夠展現，協助農民在年前將柑橘及茶花銷售出去，所以讓活動如期舉行，籲請大家在欣賞茶花及選購柑橘時，一定要全程配戴口罩。

縣府農業處長范萬釗代表縣長楊文科到場支持農民，同時提醒活動如期舉行，防疫措施不容馬虎。因應疫情發展，寶山鄉公所按照指揮中心規定，實施實聯制等防疫措施，會場不提供飲食，僅供外帶；同時也要求民眾填寫資料時，將使用的筆帶走，降低民眾接觸的可能性。

寶山鄉公所表示，茶花耐寒、持久，樹姿優美，綻放時節從10月份到翌年3月份，柔媚的花朵千變萬化。寶山茶花班的茶花生產技術全國數一數二，為推廣茶花及養花技術，現場提供1000株茶花苗，只要民眾找到「尋找茶花仙子、柑橘寶寶」小立牌並拍照3個，至闖關處回答茶花相關問題，即可免費兌換。

現場並安排「桔利擲筊賽」，邀請創意料理達人現場製作200份柑橘茶花料理，還有茶花變臉魔術秀等表演。

新竹縣寶山鄉公所今天照常在深井茶花園區，舉辦茶花暨柑橘產業文化展售活動，展現茶花千嬌百媚之美。（新竹縣政府提供）

雖然疫情嚴峻，但寶山鄉公所表示為了讓農民一年辛勞成果能夠展現，協助農民在年前將柑橘及茶花銷售出去，所以讓活動如期舉行，現場加強防疫措施，並請民眾全程配戴口罩。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉公所今天照常舉辦茶花暨柑橘產業文化展售活動，現場加強防疫措施並立牌提醒。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法