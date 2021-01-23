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    首頁　>　新竹縣

    霞喀羅古道聯外道路好崎嶇 中央核定3千多萬改善

    五峰鄉清石道路全長約11公里，是清泉通往的霞喀羅古道石鹿入口必經之路，由於道路破損，路面產生的高度差，造成用路人危險。（記者廖雪茹攝）

    五峰鄉清石道路全長約11公里，是清泉通往的霞喀羅古道石鹿入口必經之路，由於道路破損，路面產生的高度差，造成用路人危險。（記者廖雪茹攝）

    2021/01/23 13:29

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府獲得原民會「原住民族部落特色道路改善計畫」核定五峰鄉道路改善計畫3案，總經費4805萬元，包含前往霞喀羅古道必經的「清石道路」、白蘭部落支線道路、以及十五公里道路改善規劃設計，期盼今年完成發包，盡速完成施工。

    縣長楊文科表示，感謝原民會持續協助地方，縣府也與鄉公所攜手改善原鄉地區道路，這次工程皆位於五峰鄉境內，其中中央補助4084萬餘元、地方配合款720萬餘元，金額最大一案為「清石道路改善工程」。清石道路全長約11公里，是清泉通往的霞喀羅古道石鹿入口必經之路，由於道路破損，路面產生的高度差，造成用路人危險。

    對此，五峰鄉公所從106年爭取原民員會補助，陸續改善清石道路，今年也獲得核定3264萬餘元，針對該道路3K+205至6K+300，改善長度約3公里，進行AC道路路面改善、施作排水設施、設置護欄與反射鏡等安全設施，加保障用路人生命財產安全。

    縣府原住民族行政處表示，位於五峰桃山村白蘭部落的「白蘭部落支線道路改善」工程，當地種植高山蔬菜、水蜜桃及甜柿，擁有高山風景廣闊美景，是五峰最密集的露營區，這次工程進行AC路面鋪設與設置護欄，經費約1304萬餘元。

    同時也爭取到「十五公里道路改善工程」規劃設計經費約235萬餘元，此道路五峰是前往雪霸國家公園的重要道路，從縣道112線終點至大鹿林道，行經雲山部落行駛十五公里道路，將能抵達雪霸國家公園。十五公里道路貫穿海拔約1500公尺的雲山部落，當地是五峰熱門觀光風景區之一，也是竹縣高山烏龍茶主要種植！未來將積極向中央爭取提升五峰救護道路品質，串聯原鄉特色產業，促進經濟產業發展。

    新竹縣貫穿五峰鄉、尖石鄉的霞喀羅國家步道 ， 自然人文豐富，也是賞楓、避暑的景點。（ 新竹縣政府提供）

    新竹縣貫穿五峰鄉、尖石鄉的霞喀羅國家步道 ， 自然人文豐富，也是賞楓、避暑的景點。（ 新竹縣政府提供）

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