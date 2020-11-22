韓國瑜不參加秋鬥 江啟臣：尊重

針對前高雄市長韓國瑜不參加秋鬥一事，中國國民黨主席江啟臣受訪說，尊重每一個人自己的想法。（記者蔡孟尚攝）

2020/11/22 11:36

［記者蔡孟尚／新竹報導］中國國民黨主席江啟臣今天上午到新竹縣，參加縣黨部舉辦的126周年黨慶活動後，針對媒體提問前高雄市長韓國瑜不參加秋鬥一事，他說，秋鬥的遊行是尊重主辦單位，所有的人要不要參加也是尊重個人。

江啟臣說，基本上，黨中央的動員跟邀請是針對所有的黨員，所有的縣市黨部大家共同來動員，呼籲所有認為要響應這些議題的人，都是自發性的自己站出來，所以尊重每一個人自己的想法，今天的主題就是反萊豬、顧健康，讓人民能夠把他們對於政府的不滿講出來。

中國國民黨主席江啟臣（右3）今天上午到新竹縣參加縣黨部舉辦的126周年黨慶活動。（記者蔡孟尚攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法