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    首頁　>　新竹縣

    韓國瑜不參加秋鬥 江啟臣：尊重

    針對前高雄市長韓國瑜不參加秋鬥一事，中國國民黨主席江啟臣受訪說，尊重每一個人自己的想法。（記者蔡孟尚攝）

    針對前高雄市長韓國瑜不參加秋鬥一事，中國國民黨主席江啟臣受訪說，尊重每一個人自己的想法。（記者蔡孟尚攝）

    2020/11/22 11:36

    ［記者蔡孟尚／新竹報導］中國國民黨主席江啟臣今天上午到新竹縣，參加縣黨部舉辦的126周年黨慶活動後，針對媒體提問前高雄市長韓國瑜不參加秋鬥一事，他說，秋鬥的遊行是尊重主辦單位，所有的人要不要參加也是尊重個人。

    江啟臣說，基本上，黨中央的動員跟邀請是針對所有的黨員，所有的縣市黨部大家共同來動員，呼籲所有認為要響應這些議題的人，都是自發性的自己站出來，所以尊重每一個人自己的想法，今天的主題就是反萊豬、顧健康，讓人民能夠把他們對於政府的不滿講出來。

    中國國民黨主席江啟臣（右3）今天上午到新竹縣參加縣黨部舉辦的126周年黨慶活動。（記者蔡孟尚攝）

    中國國民黨主席江啟臣（右3）今天上午到新竹縣參加縣黨部舉辦的126周年黨慶活動。（記者蔡孟尚攝）

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