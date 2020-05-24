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首頁　>　新竹縣

民進黨新竹縣黨職選舉投票率28％ 彭瑞德同額連任主委

民進黨新竹縣黨部今天辦理3項黨職幹部選舉，現任主委彭瑞德（中）同額競選當選第16屆縣黨部主任委員，前民進黨發言人鄭朝方（左2）獻花祝賀。（民進黨新竹縣黨部提供）

民進黨新竹縣黨部今天辦理3項黨職幹部選舉，現任主委彭瑞德（中）同額競選當選第16屆縣黨部主任委員，前民進黨發言人鄭朝方（左2）獻花祝賀。（民進黨新竹縣黨部提供）

2020-05-24 18:11:48

［記者廖雪茹／新竹報導］民進黨新竹縣黨部今天辦理3項黨職幹部選舉，現任主委彭瑞德同額競選當選第16屆縣黨部主委；李美燕、黃志文、黃源慶及彭信康當選第19屆全國黨代表，縣黨代表則由林祖誼等23名同額參選人全部當選，投票率約2成8。

民進黨新竹縣黨部表示，今天上午8點到下午4點，在縣黨部舉行黨職幹部改選，全縣2654名黨員具有投票資格，有741人前往投票，投票率約2成8，較上屆6成低，研判可能是同額競選，影響投票意願。投票結果，彭瑞德獲得696票，全國黨代表部份5人參選、應選4人，由李美燕、黃志文、黃源慶及彭信康當選。

縣黨部黨員代表選舉計有23名黨員登記參選（應選23人），全部順利當選，包括徐玉菊、葉高潔、林祖誼、范剛銘、范文鴻、吳張九妹、楊昌德、張俊源、張振國、陳英基、彭雅玲、林興龍、戴錦森、彭和訓、彭秀連、羅志堅、徐婉君、徐莉媛、莊永興、詹雅鈞、李秀容、古現樟、黃美鈴。

連任黨部主委彭瑞德表示，本屆黨職人員的選舉，須等到6月28日由縣黨代表選舉產生縣黨部執行委員及評議委員同時產生評議委員召集人之後，才算真正完成。

彭瑞德說，一路走來抱持感恩的心情感謝鄉親的支持，7月份後為民進黨在新竹縣紮根，繼續為鄉親服務，期許重拾鄉親對民進黨的信任，讓新竹縣重返綠色執政之路。

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