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好消息！竹縣司馬庫斯等4道路改善工程再獲補助

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程獲原民會先後核定三期總共6438萬餘元，加上前瞻計畫核定1.17億餘元，合計逾1億8000萬元，維護旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程獲原民會先後核定三期總共6438萬餘元，加上前瞻計畫核定1.17億餘元，合計逾1億8000萬元，維護旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。 （記者廖雪茹攝）

2020-05-24 10:18:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府向原民會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，傳好消息！包括尖石鄉司馬庫斯道路、北泰雅回家的石磊道路、以及五峰鄉舊十八兒、關西鎮六曲窩至水田部落等4條道路改善工程再獲補助，總經費約8600多萬元，其中縣府和公所配合1120萬餘元。

其中，縣府原民處長雲天寶表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程第三期也是最後一期，第一期工程經費470萬元將司馬庫斯大橋改善完成，而第二期工程經費4514萬5900元，改善路段從1k+500到5K+540約3.9公里，第三期工程經費1453萬6878元，改善路段約1.8km，三期總共6438萬2778元，加上前瞻計畫核定1億1770萬元總經費已完成的6K~16K，合計逾1億8000萬元，維護前往司馬庫斯的旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。

尖石鄉公所說，司馬庫斯道路第三期工程將鋪設AC柏油路面，預計10月初完工。另連結桃園復興可通往宜蘭大同的石磊道路，為北泰雅回家之路，繼去年獲核定4000多萬元改善6.3~14k，第二期工程核定3351萬2920元改善0~6.3k，預計11月初完工。

另外，五峰鄉「舊十八兒道路改善工程（第二期）」1950萬6652元及關西鎮「六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）」1863萬1600元。

縣長楊文科表示，109年度原鄉道路改善工程獲核定總經費1億4000多萬，將持續爭取補助，以落實照顧原鄉政策，讓部落享有順暢安全的醫療救護道路，促進經濟產業發展。

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程獲原民會先後核定三期總共6438萬餘元，加上前瞻計畫核定1.17億餘元，合計逾1億8000萬元，維護旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程獲原民會先後核定三期總共6438萬餘元，加上前瞻計畫核定1.17億餘元，合計逾1億8000萬元，維護旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府向原民會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，傳好消息！包括關西鎮六曲窩至水田部落等四條道路改善工程再獲補助，總經費約8600多萬元，其中縣府和公所配合1120萬餘元。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府向原民會提報「109年度原住民族部落特色道路改善計畫」，傳好消息！包括關西鎮六曲窩至水田部落等四條道路改善工程再獲補助，總經費約8600多萬元，其中縣府和公所配合1120萬餘元。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程獲原民會先後核定三期總共6438萬餘元，加上前瞻計畫核定1.17億餘元，合計逾1億8000萬元，維護旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。 （圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯道路改善工程獲原民會先後核定三期總共6438萬餘元，加上前瞻計畫核定1.17億餘元，合計逾1億8000萬元，維護旅客安全，也讓族人感受到回家的路更加安全。 （圖由新竹縣政府提供）

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