竹縣促銷國產健康豬 捐1000斤豬肉做公益

新竹縣養豬協會今天上午在新埔藝文廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，販售新鮮合格的冷凍豬肉產品2斤100元，因為只有市價約4成，一早吸引大批民眾排隊搶購！（記者廖雪茹攝）

2020-05-23 12:14:01

［記者廖雪茹／新竹報導］為提升並穩定豬隻價格，新竹縣養豬協會今天上午在新埔藝文廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，除捐贈1000斤豬肉給新埔鎮13個社區、單位，現場並販售新鮮合格的冷凍豬肉產品，有三層肉、五花肉、排骨肉等通通2斤100元，因為只有市價約4成，一早吸引大批民眾排隊搶購！

新竹縣養豬協會理事陳進裕表示，受到去年非洲豬瘟及今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的影響，重創國內外養豬產業經濟，希望透過這次促銷及公益活動，鼓勵民眾消費，提升豬肉購買量，調節產銷回穩豬隻價格。

陳進裕說，目前各鄉鎮市的養豬戶共飼養6.5萬頭豬，過去一年約10萬頭豬隻送到肉品市場屠宰後，在傳統市場肉攤販售。他感謝縣政府補助疾病防治並杜絕病死豬污染，讓消費者可食用到最安心、最健康的國產豬肉，他也捐贈上千斤健康豬肉給弱勢團體，期能拋磚引玉，讓社會更溫暖。

新竹縣長楊文科、新埔鎮長林保祿、縣議員陳新源及地方人士出席這場促銷活動。楊文科肯定養豬協會發揮愛心，在促銷活動中捐贈1000斤國產健康豬肉給新埔鎮6個社區、7個單位，讓老人共餐站的長輩及弱勢加菜補營養；此外，他也呼籲大家多多購買由專業屠檢獸醫師層層把關，無瘦肉精、沒有藥物殘留的國產健康豬。

為提升並穩定豬隻價格，新竹縣養豬協會今天上午在新埔藝文廣場舉辦「國產健康豬肉促銷獎勵活動」，除捐贈1000斤豬肉給新埔鎮13個社區、單位，盼拋磚引玉！（記者廖雪茹攝）

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