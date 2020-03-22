武漢肺炎》竹北市分流易地辦公 市圖23日起暫不開放

新竹縣竹北市擁有近19萬人口，市公所有鑑於武漢肺炎疫情嚴峻，率先宣布以市立圖書館作為第二辦公室，實施分流易地辦公措施，市圖23日起暫不開放，直到疫情緩和。（記者廖雪茹攝）

2020-03-22 12:02:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕防疫超前部署！新竹縣竹北市擁有近19萬人口，市公所有鑑於武漢肺炎疫情嚴峻，率先宣布以市立圖書館作為第二辦公室，實施分流易地辦公措施，市圖23日起暫不開放，直到疫情緩和。

竹北市長何淦銘表示，為維護市民安全，防疫不容疏忽，他以SARS為鑑，採行最嚴格的防疫標準，成立竹北市疫情指揮中心，定期召開防疫會議討論防疫相關措施。其中，針對中央近日公告擴大回溯入境者居家檢疫，使竹北市檢疫人數激增，在透過電話及線上作業之外，特別在公所前搭設棚架，作為隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統專區，以兼顧民眾臨櫃申辦及防疫安全。

何淦銘說，為防止疫情影響市政正常運作，市公所決定實施分流易地辦公措施，並以福德街的竹北市立圖書館作為第二辦公室，將民政、工務、社會、公用事業課及清潔隊等部分承辦人，分組派員易地辦公，預定25日起進駐市圖，直到疫情緩和。

為此，市圖自23日起暫停對外開放，館內將進行網路配置及環境消毒，只接受拿取預約書，還書則可投至還書箱。

市公所提醒，除暫停社團活動補助申請，全市里集會所和社區活動中心也暫不出租場地，並禁止所有活動。

另外，正值掃墓祭祖期間，市公所除鼓勵分流掃墓、派代表現場祭祀或提前掃墓外，4月2至5日清明連假期間，第四公墓納骨塔不開放，民眾只可於塔前祭祖，4月1日前每梯次管制50人入納骨塔祭祖。

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針對中央近日公告擴大回溯入境者居家檢疫，使竹北市檢疫人數激增，竹北市公所特別在公所前搭設棚架，作為隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統專區，以兼顧民眾臨櫃申辦及防疫安全。 （記者廖雪茹攝）

竹北市公所鼓勵分流掃墓、派代表現場祭祀或提前掃墓，4月2至5日清明連假期間，第四公墓納骨塔不開放，民眾只可於塔前祭祖，4月1日前每梯次管制50人入納骨塔祭祖。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所鼓勵分流掃墓、派代表現場祭祀或提前掃墓，4月2至5日清明連假期間，第四公墓納骨塔不開放，民眾只可於塔前祭祖，4月1日前每梯次管制50人入納骨塔祭祖。（記者廖雪茹攝）

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