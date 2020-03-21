防疫關鍵期 竹縣焚化爐座談會逾300人出席堅決反對

新竹縣政府推動促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，副議長王炳漢今天在楊柳堂舉辦座談會聽取民意，會中發言一面倒，堅決誓死抗爭到底的立場。 （記者廖雪茹攝）

2020-03-21 12:30:34

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府推動促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定25日召開公聽會，但因時值上班日，副議長王炳漢今天先在楊柳堂舉辦座談會聽取民意，民眾痛批縣府「鴨霸」，犧牲鳳崗人的權益，會中發言一面倒，堅決誓死抗爭到底的立場，並強烈要求公聽會改期。

環保局代理局長羅仕臣表示，竹縣無焚化爐，家戶垃圾長期須運送竹苗兩地焚化爐代燒，但每年例行歲休就有兩萬噸垃圾暫置掩埋場，加上竹市焚化爐將屆使用年限，因此自建垃圾處理設施迫切需要。基於時間壓力，公聽會時間不能改，當天會做好防疫措施。此話一說，引發民眾強烈抗議！

王炳漢表示，一定站在鄉親的立場，將民意反映給縣長，設法說服縣長。

防疫關鍵期，座談會今早仍吸引逾300人出席，逐一量體溫、手消毒入場。民眾舉牌、拉白條「抗議台鎔科技公司在此興建焚化爐，鄉親誓死抗爭到底」表達抗議。

民眾表示，大鳳崗地區除了已有竹北新豐區域垃圾掩埋場、竹北市污水處理廠，還將興建納骨塔、焚化爐，所有嫌惡設施都選在這，鳳崗人猶如二等公民！此外，竹北西區有蔬菜、西瓜、稻米等農產，辦理生產履歷，如興建焚化爐，恐令消費者產生疑慮。

此外，竹北市西區數十年來發展停滯，政府推動休閒農業專區，準備翻轉西區，另一方面卻又要興建焚化爐，如何發展觀光？

鳳崗自救會也請教縣長，除了焚化爐，縣府是否曾評估過其他友善環境的替代方案？高科技低污染仍舊是有污染，請提出具體環評數據。另民眾也要求先清除掩埋場垃圾。

羅仕臣說，早在前縣長任內，已評估過公有土地並無沒有適合地點，因此改採民間參與興建、擁有、營運的BOO案；政策公告後，一家業者申請，選址也由業者評估決定。另海岸管理法通過後，此案受到此法規範，須依法提出申請通過，以及興辦事業、開發許可等程序。

新竹縣政府辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定25日召開公聽會，但因時值上班日，副議長王炳漢今天先在楊柳堂舉辦座談會聽取民意。（記者廖雪茹攝）

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