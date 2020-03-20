武漢肺炎》疫情攪局 新竹縣長盃龍舟賽喊卡

武漢肺炎疫情持續延燒，為確保參賽各隊、工作人員以及縣民安全健康，新竹縣2020年縣長盃龍舟競賽停辦。（資料照）

2020-03-20 18:22:11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府今天召開「新竹縣2020年縣長盃龍舟競賽籌備會」，考量武漢肺炎疫情持續延燒，會中議原訂6月25日端午節當天要登場的比賽取消。

校園場地即起暫停開放

縣府教育處也認為，受到北部某高中全校停課影響，新竹縣的校園防疫必須升級，已通知全縣119所中小學，即日起到7月14日學期結束，全面暫停開放校園場地，不再對外供社區居民使用。

縣府說，龍舟比賽根據中央流行疫情指揮中心的相關規定，評估起各項風險像是能否事先掌握民眾資訊、民眾位置、持續時間等相關風險確實有其不可控制因素存在，為確保參賽各隊、工作人員以及縣民安全健康，避免歷年的縣長盃龍舟賽活動成為防疫缺口，決定今年停辦1次。

不過，縣府跟新豐鄉公所仍會選擇良辰吉時，到新豐鄉池和宮前舉行畫龍點睛和祈福儀式，希望國泰民安，所有鄉親平安健康。

至於校園防疫，教育處決定暫時停止校園場地開放供外界使用，同時要求各校暫停辦理大型的室內集會活動或會議，班親會及家長會改採書面通知、社群軟體或網路宣達辦理，並注意上課要開窗，保持空氣流通，校園環境清潔維護也務必確實執行。

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