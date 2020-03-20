竹檢檢察長郭永發拜訪楊文科 宣示全力查緝破壞國土案

新竹地檢署檢察長郭永發（左）今天拜訪新竹縣長楊文科（右），強調他上任後將嚴加查緝破壞國土的惡行外，並致力保護偏鄉婦幼。（記者黃美珠攝）

2020-03-20 13:15:31

［記者黃美珠／竹縣報導］新任新竹地檢署檢察長郭永發今天早上拜會新竹縣長楊文科，宣示未來新竹檢方除了配合地方司法警察嚴加查辦各類犯罪行為，針對新竹縣特有的區域犯罪，像是偷倒垃圾等破壞國土案件，以及保護偏鄉婦幼的安全，把受暴婦女、受虐幼兒的黑數降低，是他到任後很重要的使命。

郭永發說，新竹縣市的治安算是相當平穩。他到任之後認為最重要必須處理的一個區塊就是嚴辦破壞國土的行為。因為這類的行為後果很嚴重，會禍害到後代子孫。畢竟回填的廢棄物一旦有毒害，造成地下水、土的污染，而這樣的土地所種出的作物，最後又會回到人體，所以他們一定會嚴格查辦這類惡行、絕不手軟。

所以未來新竹檢方會比照之前偵辦關西化骨水案一樣的模式，對於涉及刑罰的偷倒廢棄物案件，一定會徹查，追出犯罪的共犯關係為止。

另外他也提及新竹縣有偏鄉，有關婦幼安全的部份檢方也會加強處理，特別是虐童案件。所以他要拜託縣長楊文科，麻煩派出所警勤區同仁要更深入鄉間和部落，因為潛藏很多的婦女受暴或兒童受虐的黑數，就仰賴這些第一線的員警及時、儘早發覺以避免憾事發生。檢方在這個部分會結合社政、現行的婦幼保護平台，跟地方政府成立聯繫管道。

縣長楊文科說，縣府為了取締傾倒廢棄物的惡行，跟檢方成立「檢警環農工」的平台，他發現查扣車輛對於嚇阻偷倒者有一定效果，但就看檢方敢不敢查扣。

郭永發說，這個問題顯示出第一線執法人員非常重要，如果第一線沒有把證據保全好，後面檢察官就無法著力，否則一旦行為人獲判無罪，反而衍生國賠的爭議，所以同樣需要縣府協助加強宣導。

至於當前的疫情問題，院檢是人來人往的公眾場所，郭永發說他們除了也有對進出者進行防疫管制措施，每週也派主任檢察官等級出席縣市政府的防疫會報，都有做好相關的聯繫，且全力配合。

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