居家隔離太無聊 中華電信3000組上網吃到飽捐給竹縣府

中華電信新竹營運處總經理陳鏡明（左4）今天捐贈3000組「CHT加值服務防疫包兌換序號」給新竹縣，讓必須居家隔離或是居家檢疫14天不能外出者，可以宅在家免費追劇、k歌到飽。（記者黃美珠攝）

2020-03-20 12:43:55

［記者黃美珠／竹縣報導］中華電信新竹營運處今天由該處總經理陳鏡明帶著3000組「CHT加值服務防疫包兌換序號」拜訪新竹縣長楊文科，要免費提供給配合執行居家隔離或居家檢疫、14天不能外出的縣民，讓他們在隔離期內，能免費使用中華電信上網吃到飽14天的行動加值服務，在家也能正常上網追劇、看電子書、學習烹飪等簡單才藝，或透過KKBOX暢聽各類音樂，在家聽到飽還統統免費。

縣長楊文科說，鄉親一直擔心萬一自己被居家隔離或居家檢疫後就會像與世隔絕一樣，而外面正常作息的人則擔心這些應該跟社會隔離14天者會不甘寂寞出來趴趴走。

現在有了中華電信所提供上述的免費14天行動加值服務，縣府將交由衛生局統一放入縣府所發的居家防疫關懷包裡面給居家隔離或居家檢疫者，讓這些人可以更「安於室」地好好在家做好隔離防疫。

為此，楊文科還一度詳細了解被居家隔離鄉親，如何透過中華電信前述行動加值服務，排解這14天驟然降臨的「世界停止運轉」的寂寞。

陳鏡明說，配合防疫，中華電信除提供教育部1萬門上網吃到飽的14天試用SIM卡，由各縣市自行向教育部視需求申請使用，他們也已免費捐給桃園、台南2市前述行動加值服務且都已經使用中，新竹縣則是全國第3個獲贈的縣市。

他說，他們提供新竹縣的3000組、14天免費行動加值服務中，各組都有4個序號，提供：Hami Video影劇館、KKBOX音樂串流、Hami書城、OMIA線上教學平台，讓使用者在家隔離防疫可免費觀看電影、聽音樂、或閱讀電子書等。裡面有多達萬部的戲劇、超過5000萬首音樂以及7萬本電子書。

另配合縣府教育處的停課補課措施，中華電信新竹營運處也提供縣府防疫行動通信月租優惠，並允諾會協助縣府克服學校WIFI分享器不夠，與尖石、五峰等偏鄉學生家庭沒有網路，萬一需要居家隔離或居家檢疫，期間無法使用該處所推「米立雲」上線做「非同步學習」的問題。

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中華電信新竹營運處總經理陳鏡明（中）詳細跟新竹縣長楊文科（右）說明，居家隔離或居家檢疫者可以透過他們提供的3000組行動加值服務序號，在家免費享受追劇、K歌的樂趣。（記者黃美珠攝）

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