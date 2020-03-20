武漢肺炎》清交大取消校際邊境管制 1張識別貼紙通兩校

清交大啟動「申根」模式，取消校際邊境管制，採用一致識別貼紙，圖為清華吉祥物熊貓與交大吉祥物狐狸。（記者蔡彰盛攝）

2020-03-20 12:37:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕武漢病毒疫情當前，校園緊緊相鄰的清華大學與交通大學，也決定攜手拉起防疫線。交大與清華今天共同宣布，除了在即將來臨的大學入學個人申請互為筆試、面試的備援試場；兩校量測體溫的貼紙也啟動「清交申根」模式，比照26個歐洲簽約國取消國家之間的邊境管制，採用一致式樣的識別貼紙，只要在一校量測取得貼紙，即可進入兩校館舍，不需重複量溫，不僅方便省時，更可減少防疫人力物資的浪費。

大學個人申請第二階段甄試即將從4月中旬展開。為避免因疫情導致大學部分或全校停課、影響考生權益，招聯會已要求各大學必須規畫備援試場。清華大學教務長焦傳金表示，清華各校系將在4月16至25日舉辦二階甄試，為防患未然，他寫電郵給交通大學教務長盧鴻興提議兩校互為備援試場，立即就得到了正面回應。

交大教務長盧鴻興表示，考生權益至關重要，考量到交清兩校地理位置鄰近，很適合互為備援試場。若交大因確診2人以上而停班、停課，將由清華擔任甄試備援試場；執行細項將由各學系與學位學程評估招生人數和應試時間，彈性與清華對應的系所討論。

焦傳金表示，清交的校園相鄰，兩校教師共同研究風氣很盛，且同為台聯大系統，清華學生每學期約有3百人次到交大選課，交大至清華選課的人次也相當。加上兩校行之有年的梅竹賽事，兩校師生及行政人員對彼此校園環境十分熟悉，兩校合作互援更無障礙。

清華大學今年估計將迎接約3700名高三生參加二階甄試，4月18、19日兩天是甄試高峰，估計約有2300人到校甄試。清華除與交大互援，也規畫鄰近的3所高中為備援試場，確保甄試順利進行。交大將於4月15至26日舉行二階甄試，預計5月1日公布錄取結果。

除了互為備援試場，交清兩校也展開更多元的防疫合作，比如之前量測體溫時，雖然兩校採用不同式樣的貼紙，但已相互承認，不必重覆量測。從昨天開始，更採用同一式樣的貼紙，每天更換顏色及數字，以利認證。

交大及清華表示，兩校因地緣之故，校園邊界緊密相連，兩校小徑連結兩校腹地，學生經常跨校運動、用餐、選課，互動密切，合作互援才能確保防疫沒有缺口！

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