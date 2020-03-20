關西「不動明王」木雕神像「眨眼」了！ 鎮長手機拍到

關西「不動明王」近來被信眾用手機錄到眨眼影像，顯靈說法傳開，引發各界嘖嘖稱奇。（記者黃美珠攝）

2020-03-20 08:31:09

［記者黃美珠／關西報導］木雕神像顯靈？！竟然會眨眼！

新竹縣關西鎮民古慶瑀本月11日，用蘋果手機竟然拍到該鎮「不動明王」菩薩的木雕神像「顯靈」對人眨眼，關西鎮長劉德樑獲悉後，本週二、17日邀了鎮代會主席詹玉珠、北斗里里長劉得彬等前去參拜，順便一探。劉德樑說，他真的也看到了！

古慶瑀說，他和家人經常前去參拜「不動明王」，「不動明王」菩薩的化像本來是油畫，因為年久受潮，才由其父親古宗翰改迎回現在接受眾人膜拜的木雕化像。

古慶瑀說，最近「不動明王」菩薩上方有蜂築巢，他原本想要處理，3月11日前去查看，看到正在築巢的蜂，於是拿出手機錄影。

拍著拍著，一時鬼使神差就拿著手機順著往下方菩薩的化像錄著去，沒想到竟然就拍下了菩薩眨眼的狀況，完全一鏡到底。

包含資深電視台攝影記者、攝影學會的攝影大師等，多名專業攝影或是剪輯師看過古慶瑀的影片後，幾乎都說「真的看不出有造假」。但是也還是有人質疑會不會是「手機錄影的格數問題，若換成攝影機應該就不會錄到這樣神奇的現象」，有人說「用電腦看，0.2倍數，應該只是光線的影子而已」，還有人建議「可能要用高速攝影機慢動作來看」。

但是更多的人抱持著「心存正念、寧可信其有」，「警惕世人保持一棵虔誠的心，不要做惡，顯靈很好啊！」

據說，不動明王是佛教密宗5大明王煮尊、8大明王首座，大日如來的憤怒化身。

「不動」意指菩薩的慈悲心不變，無物可以改變撼動，也就是人說的八風吹不動，祂以憤怒形象示現，主要是助人降伏內心的諸多魔障，是佛教的守護神之1。

古慶瑀說，他有佛緣，最近頻頻看到不動明王顯靈，也錄影拍到。他觀察不動明王顯靈有個特別的跡象就是會有蜜蜂在場。

他最近也在「不動明王」廟內2側另掛上藏傳佛教所尊的白度母和蓮花生大師化像畫，希望讓關西的宗教文化更多元燦爛。

關西「不動明王」近來被信眾用手機錄到眨眼影像，顯靈說法傳開，引發各界嘖嘖稱奇。（記者黃美珠攝）

關西「不動明王」近來被信眾用手機錄到眨眼影像，顯靈說法傳開，引發各界嘖嘖稱奇。（記者黃美珠攝）

關西「不動明王」近來被信眾用手機錄到眨眼影像，顯靈說法傳開，引發各界嘖嘖稱奇。（記者黃美珠攝）

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