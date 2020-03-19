「不動明王」護國防疫？ 關西邀民眾見證

從關西市區一路走著「之」字型步道到達「不動明王」廟，只有短短幾百公尺。（記者黃美珠攝）

2020-03-19 20:42:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕疫情發燒，就在國人開始視出國為畏途之刻，新竹縣關西鎮決定拚「宅」在台的觀光！鎮長劉德樑今天跟鎮代會主席詹玉珠會同地方鄉親一起會勘鎮上全國罕見的「不動明王」廟及其周邊步道，希望以該廟為中心串連關西的古蹟區、藝術小鎮市集、牛欄河畔東安古橋跟仙草博物館等，使之成為關西的新「觀光磁鐵」，邀請全國鄉親到關西參拜不動明王，強身也獲心神安寧。

劉德樑、詹玉珠說，該鎮的「不動明王」菩薩源自日本佛教，是大日如來的憤怒化像。當年開闢國道3號時，因在關西連續興建了2座超高高架路段，工程之巨大是當時國內所少見，也相傳因此斬斷關西龍脈，導致工安意外不斷造成許多死傷。

為求地方安定，鄉親想到日人所膜拜、起自藏傳佛教專門降妖伏魔的不動明王菩薩，決定替不動明王在關西修廟鎮山，沒想到廟址冥冥中就落在曾是刑場的北斗里向天宮上方「松樹排」處，此後鄉親信仰更篤。

信眾古宗翰說，當年膜拜的神像類似唐卡，實際是幅油畫，因山區濕氣太重斑駁了，他徵詢其他鄉親意見後，改迎回現在的木雕神像。

上週曾錄到不動明王顯靈眨眼影像

其子古慶瑀說，上週他為了處理神像上方的蜂巢以免驚擾香客，意外錄到「不動明王」顯靈眨眼影像，因是一鏡到底所攝，消息傳開後大家甚為驚奇。

劉德樑說，有人認為可能是疫情發燒，不動明王再次顯像要救世。但不論前述顯像之說真假，這個廟就在關西市區至高點處，只要天晴，就可以飽覽關西美景，遠眺浪漫台3線甚至可見橫山樂善堂的白色觀音。

最棒的是，從關西明德路步行登廟，沿著「之」字型步道不過幾百公尺就可抵達，一路雖在原始林中不斷攀高，但不難挑戰。

從廟往北可通仙草博物館所在的仁安里拱子溝，往南進入太和宮所在的古蹟區；東安古橋在東南側，往西則到關西天主堂，整體讓人有離塵不離城的感受。

詹玉珠則說，這座菩薩廟的化像怒目圓睜，跟國內常見慈眉善目的菩薩不同，讓關西這個客家小鎮猶如受著日本神佛護持著般，在疫情發燒，世界各國輪流鎖國的當下，與其冒險出國，不如就近到關西走走，健身又安神。

不過詹玉珠也說，不動明王廟周邊環境缺乏整頓，必須重新綠美化後才能盡顯前述美景。

劉德樑允諾，會先從公所維管公園的預算撥款執行，長期將向客委會爭取補助，把前述步道完整串連且做好相關的防護措施，以添關西觀光的新魅力。

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新竹縣關西鎮北斗里境內的「不動明王」菩薩。（記者黃美珠攝）

從「不動明王」廟遠眺台3線旁的潮音禪寺。（記者黃美珠攝）

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