反興建焚化爐 竹北烏魚養殖漁民拉白布條

「搶救烏魚子，抗議焚化爐興建」！新竹縣竹北市拔仔窟烏魚養殖專區漁民憂心含戴奧辛污染，今早拉起白布條，反對新建焚化爐。 （記者廖雪茹攝）

2020-03-19 13:26:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「搶救烏魚子，抗議焚化爐興建」！新竹縣竹北市拔仔窟烏魚養殖專區，距離廠商預定投資的高效能垃圾熱處理設施地點僅約1、2公里，漁民憂心含戴奧辛污染，今早拉起白布條「鳳崗不吸毒，不蓋焚化爐」，反對新建焚化爐。

新竹縣長楊文科回應表示，將拿出具體科學數據，說明高效能垃圾熱處理設施已不同於傳統焚化爐對於環境的影響，加強與民眾溝通；25日的BOO案公聽會，也將照常在竹北新豐區域垃圾掩埋場戶外廣場舉辦。

該BOO案唯一投資人台鎔科技公司表示，申請新設的垃圾熱處理設施，採用最新污染防治控制技術與設備，遠優於現有的24座垃圾焚化廠。尤其，為減少PM2.5與戴奧辛等空污排放，將採乾式除酸設備、活性碳噴入及觸媒濾袋，外加觸媒反應塔等高規格設備，空污排放設計標準也採用歐盟標準，以確保對周遭環境的影響；此外，廠內產生的廢水將回收使用零排放，不會影響周遭水源。

烏魚養殖班長許豐立等人表示，拔仔窟烏魚養殖區面積近70公頃，漁民30多人，為台灣緯度最高的烏魚養殖專區，從父輩開始迄今40年歷史，土地是向國有財產署租賃，契約明文養殖用地，年產量最高18萬尾，年產值近1億元。周邊若是興建焚化爐，萬一含戴奧辛的落塵掉到水中，讓烏魚吃了產生食物鏈，最終受害的還是消費者，這不是漁民所樂見。

許豐立說，養殖班自主管理檢驗SGS，包括重金屬、藥物殘留等，均通過檢驗。烏魚飼養3到4年才可產出魚卵，若是最後才發現產品受污染而無法銷售出去，投入上百、上千萬的資金將血本無歸，土地也可能被國產署收回，令漁民非常擔心。

竹北市民代表蔡蕥鍹、曾金清、副議長王炳漢特助、立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯等多名民意代表和里長到場聲援。

漁民頭戴斗笠塑膠袋也說，擔心烏魚飼養3到4年才可產出魚卵，若是最後才發現產品受污染而無法銷售出去，投入上百、上千萬的資金將血本無歸，土地也可能被國產署收回，令漁民非常擔心。 （記者廖雪茹攝）

竹北市拔仔窟烏魚養殖區面積近70公頃，漁民30多人，為台灣緯度最高的烏魚養殖專區，年產量最高18萬尾，年產值近1億元，漁民們希望政府傾聽漁民的心聲，不要興建焚化爐。（記者廖雪茹攝）

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