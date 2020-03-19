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醫訊》中醫大新竹附醫 即日起採TOCC實名制、就醫分流

因應武漢肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，即日起落實「TOCC」實名制，民眾可在醫院門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫。（記者廖雪茹攝）

因應武漢肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，即日起落實「TOCC」實名制，民眾可在醫院門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫。（記者廖雪茹攝）

2020-03-19 09:37:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應武漢肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了落實分流作業，即日起落實「TOCC」實名制，一般民眾和疑似症狀病人動線區隔，就醫分流，以降低感染風險，保障民眾就醫環境的安全。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，即日起落實「TOCC」實名制，來院病患、附同家屬和來院民眾，皆需填寫旅遊史（Travel）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact）、及群聚史（Cluster），以期掌握來院民眾更詳盡的旅遊與接觸、群聚紀錄，填寫完TOCC表單再進行看診。

陳自諒強調，TOCC實名制採電子化方式，民眾可在醫院前後門及急診室門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫。

該院感染科主任張凱音表示，醫師看診插入健保卡主要能瞭解病患大致的旅遊史。透過表單設計，可進一步掌握病患和陪病者的詳細TOCC。

表單內容包含「今日是否有發燒（≧37.5°C）、呼吸道症狀？」「14日內，是否曾經坐飛機或坐船到其他國家（中港澳入境者亦須填答） ? 」「身邊的親友及家屬中，是否有人14日內從別的國家入境?

「一個月內，同住家人是否有風險個案、被追蹤者?（如衛生局/衛生所立案管理 的居家隔離、居家檢疫者） 」「一個月內，家屬或親友是否有發燒或呼吸道症狀？」

以上問題使用手機快速勾選或填答，可節省就醫時於門口排隊登錄時間，民眾勾選有發燒或呼吸道症狀合併旅遊/接觸/群聚史，網頁會提示民眾需至急診院外篩檢站就醫。

張凱音指出，來院的就醫民眾從醫院前後門入口處開始，透過紅外線篩檢及TOCC實名登錄，將有疑似症狀或旅遊史的人，和一般病患就診動線進行分流。只要有發燒或呼吸道症狀，或者14天內有旅遊史，以及居家隔離或檢疫的民眾，第一時間先到院外的篩檢站報到，和一般就醫病患做區隔。

另外，急診室門口即搭設戶外發燒醫療站，設置等候區看診和照x光，與一般就醫病患進行分流，疑似病患都在醫護充足防護下接受採檢，並按指揮中心公布處置原則追蹤，加強環境消毒，請民眾安心就醫。

張凱音也再次提醒，隱匿傳染病相關訊息可能觸犯傳染病防治法，最高可處15萬元罰鍰。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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因應武漢肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，即日起落實「TOCC」實名制，民眾可在醫院門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫。（記者廖雪茹攝）

因應武漢肺炎疫情，中國醫藥大學新竹附設醫院表示，即日起落實「TOCC」實名制，民眾可在醫院門口掃QR CODE，或透過手機從官方網站進入填寫TOCC表單，無手機民眾會提供紙本填寫。（記者廖雪茹攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了落實分流作業，即日起落實「TOCC」實名制，一般民眾和疑似症狀病人動線區隔，就醫分流，以降低感染風險，保障民眾就醫環境的安全。 （記者廖雪茹攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，為了落實分流作業，即日起落實「TOCC」實名制，一般民眾和疑似症狀病人動線區隔，就醫分流，以降低感染風險，保障民眾就醫環境的安全。 （記者廖雪茹攝）

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