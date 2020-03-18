為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

不實散佈竹縣假疫情 竹檢火速緩起訴2人

當事人事後澄清的消息。（記者蔡彰盛翻攝）

當事人事後澄清的消息。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-03-18 13:41:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕16日網路群組出現「台灣第53例是竹北台元奕力的工程師！病毒已來新竹，大家小心，確診者，現在在東元醫院隔離，沒事不要去東元！」不實訊息後，新竹檢方指揮警調展開偵辦，今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，提起公訴。

中央流行疫情指揮中心14日公布第53例確診病例後，16日上午網路開始出現，聲稱患者目前在東元醫院隔離醫治之假訊息，新竹地檢署當日接獲疫情應變專組平台通報後，旋即指派專責檢察官王遠志指揮偵辦，並迅速於今日偵結。

檢方於16日上午，接獲新竹縣衛生局通報網路出現「台灣第53例是竹北台元奕力的工程師！病毒已來新竹，大家小心，確診者，現在在東元醫院隔離，沒事不要去東元！」不實訊息後，旋即指派專責檢察官王遠志指揮新竹縣政府警察局竹北分局及新竹縣調查站展開偵辦。

經依 facebook帳號確認使用人為賴男，並溯源追查訊息來源為黃女LINE貼文後，先由警、調於16日通知2人到案，要求刪除貼文，於個人網頁重新貼文澄清事實，並由檢察官於17日傳喚到庭，諭知支付緩起訴處分金新臺幣1萬元、向指定團體提供60小時義務勞務及參加2場檢方舉辦之法治教育課程後，於18日迅速偵結為緩起訴處分。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不實散佈竹縣假疫情，竹檢火速起訴二人。（記者蔡彰盛翻攝）

不實散佈竹縣假疫情，竹檢火速起訴二人。（記者蔡彰盛翻攝）

不實散佈竹縣假疫情，竹檢火速起訴二人！（記者蔡彰盛翻攝）

不實散佈竹縣假疫情，竹檢火速起訴二人！（記者蔡彰盛翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
謠言終結站》網傳武肺自救術 食藥署︰別輕信
2020-03-18 05:30

謠言終結站》網傳武肺自救術 食藥署︰別輕信
謠言終結站》網傳義國福利部長稱義大利成小武漢 查核中心：部分錯誤
2020-03-17 15:44

謠言終結站》網傳義國福利部長稱義大利成小武漢 查核中心：部分錯誤
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》中國假訊息被打臉 律師識破「大外宣」3步驟
2020-03-16 23:58

武漢肺炎》中國假訊息被打臉 律師識破「大外宣」3步驟
武漢肺炎》網傳美國將全境封鎖 白宮駁斥：假新聞
2020-03-16 15:28

武漢肺炎》網傳美國將全境封鎖 白宮駁斥：假新聞
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
網傳收治確診個案 東元醫院臉書發聲明籲勿轉傳不實訊息
2020-03-16 15:27

網傳收治確診個案 東元醫院臉書發聲明籲勿轉傳不實訊息
新竹縣今日熱門
2020-03-12 12:01

「做的不開心就不要做」藥師12日不賣口罩、網友熱議支持

2020-03-11 20:43

驚奇！祈求國人安度疫情 擲出罕見立筊 影片

2020-03-17 18:29

武漢肺炎》亂傳確診案例竹縣行蹤 警送辦不實消息6件6人

2020-03-16 15:27

網傳收治確診個案 東元醫院臉書發聲明籲勿轉傳不實訊息

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播