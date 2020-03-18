不實散佈竹縣假疫情 竹檢火速緩起訴2人

當事人事後澄清的消息。（記者蔡彰盛翻攝）

2020-03-18 13:41:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕16日網路群組出現「台灣第53例是竹北台元奕力的工程師！病毒已來新竹，大家小心，確診者，現在在東元醫院隔離，沒事不要去東元！」不實訊息後，新竹檢方指揮警調展開偵辦，今天依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪，提起公訴。

中央流行疫情指揮中心14日公布第53例確診病例後，16日上午網路開始出現，聲稱患者目前在東元醫院隔離醫治之假訊息，新竹地檢署當日接獲疫情應變專組平台通報後，旋即指派專責檢察官王遠志指揮偵辦，並迅速於今日偵結。

檢方於16日上午，接獲新竹縣衛生局通報網路出現「台灣第53例是竹北台元奕力的工程師！病毒已來新竹，大家小心，確診者，現在在東元醫院隔離，沒事不要去東元！」不實訊息後，旋即指派專責檢察官王遠志指揮新竹縣政府警察局竹北分局及新竹縣調查站展開偵辦。

經依 facebook帳號確認使用人為賴男，並溯源追查訊息來源為黃女LINE貼文後，先由警、調於16日通知2人到案，要求刪除貼文，於個人網頁重新貼文澄清事實，並由檢察官於17日傳喚到庭，諭知支付緩起訴處分金新臺幣1萬元、向指定團體提供60小時義務勞務及參加2場檢方舉辦之法治教育課程後，於18日迅速偵結為緩起訴處分。

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不實散佈竹縣假疫情，竹檢火速起訴二人。（記者蔡彰盛翻攝）

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