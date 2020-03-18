竹縣推「米立雲」 讓中小學生停課不停學

新竹縣長楊文科（背對鏡頭左）今天一早就跟多名縣議員共同體驗新竹縣教網中心自創的「米立雲」線上直播教學。（記者黃美珠攝）

2020-03-18 10:09:15

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府教育處未雨稠繆防範縣內的中小學生，萬一因武漢肺炎或其他原因必須配合居家檢疫、或居家隔離影響學習，利用新竹縣教網中心所研發自創的「米立雲」線上教學雲端平台，提供縣內教師在平台上開課提供「同步」和「不同步」的學習方式，讓真有萬一的學子可以停課不停學。今天早上縣長楊文科、多名縣議員就會同教育處處長楊郡慈實際加入課程參與體驗。

新竹縣教網中心老師辛文義簡報說，這個線上教學平台分成「米立雲遊學」、「米立雲直播教學體驗」兩大區塊，後者提供師生在線「同步學習」，可以雙向影音、多人共筆電子白板、簡報講義上傳、即時問卷投票、分組視訊討論、共享筆記以及自動錄影等做即時互動。

前者則提供師生做「不同步學習」，老師可在「米立雲遊學」把上課的錄影檔放入，給無法到校上課的孩子在家自行學習，也能讓在校生課後在家複習。另外，老師還可把相關的評量測驗置入或開設討論區，以此檢視學生的學習成效。未來甚至可以擴充，提供跨校選修課程。

為使全縣老師熟習這個線上教學平台的使用，因應未來萬一真的發生有學生因疫情或其他原因須在線上補課的狀況，教網中心已從上周開始陸續開辦線上直播的教學體驗活動，總共將有15場，專供老師們學習如何操作跟實際參與直播教學。

縣長楊文科今天早上跟教育處處長楊郡慈，會同縣議員蔡志環、陳凱榮、陳新源、吳旭智、林禹佑、杜文中、鄭美琴共同加入竹北國小老師蔡宛芯利用社會領域課程，指導六年級學生如何防疫的線上直播教學體驗。

縣長楊文科說，新竹縣國中小學含分班、分校在內總共120所。3年來，縣府透過前瞻計畫爭取到2億多元陸續打造智慧校園，其中小學4到6年級已經達到班班有智慧教室的境界，其他各校也都有一定比例的智慧教室，未來如果還有機會，會再持續爭取，達到班班「有智慧」的目標。

他還說，全縣現有5萬2000多名中小學生約有1成屬於弱勢、沒有家用電腦可用，因此縣府教育處也備有5000個平板，可以在孩子有需求時借用，搭配教育部提供的15天免費4G網卡，在家透過「米立雲」不因停課而被迫停止學習。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

新竹縣長楊文科（右）今天起一 大早，跟縣府教育處處長楊郡慈（左）一起體驗「米立雲」的線上直播教學體驗。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法