原鄉亟缺在地專業人才 明新科大首屆原民專班9月開辦
明新科技大學今年9月將成立第一屆原住民專班，現就讀該校幼兒保育系蘇愷庭（左）、樂齡服務產業管理系劉蕙萱（右）及土木工程與環境資源管理系趙天鵬（中）3名原民生，希望畢業後返鄉服務回饋部落。（記者廖雪茹攝）
［記者廖雪茹／新竹報導］明新科技大學土木工程與環境資源管理系2年級的賽夏族學生趙天鵬，因單親家庭須工讀分攤家計，但他奮發圖強，不僅課業成績班上第一名，也是棒球校隊，文武兼備，更投入賽夏族傳統祭儀研究，希望畢業後能夠發揮所學，返鄉服務回饋部落。
明新科技大學原住民族學生資源中心主任林杏表示，原鄉缺乏在地專業人才，該校獲教育部核定，今年9月將成立第一屆原住民專班，為北、中區技職產業科技大學的唯一，有幼兒保育系、樂齡服務產業管理系及土木工程與環境資源管理系等3個專班，即日起至4月30日辦理招生，應試程序簡化且提供獎助學金，希望滿足迫切的原鄉人才需求。
趙天鵬的父親因病過世後，他與母親、弟弟相依為命。為了分攤家計，他利用課餘打工；本身也是棒球校隊，每天得練球2到4個小時，但上課十分專注，成績維持班上第一名，每年領取原住民大專院校獎學金，並已考取混凝土丙級證照、建築BIM建模師職能課程證照，讓老師們對他留下深刻印象。
指導教授郭治平說，天鵬就讀土環系，學習環境工程、環境資源、環境防災等相關面向，希望未來發揮所學，保護部落環境。除此之外，天鵬有心從傳統祭儀tinato'（帝那度）的核心價值中，透過重新詮釋與對話，建構兼具保存傳統與迎向現代的祭儀精神，薪火傳承。
林杏說，自然災害無法預期，原鄉環境與土地權利及管理政策，亟需土木工程技師與環境保育專業的人才，該校除輔導學生取得技術證照，提供大三、大四投入企業職場外，同時也鼓勵原民生報考原住民公職特考，未來投入原鄉公職機關單位。
而除了趙天鵬，從小由外婆扶養長大的泰雅族蘇愷庭，因是家中獨女，鍾愛小朋友的她選擇就讀幼保系，成績優異且擔任班級幹部，希望未來回部落當幼兒園老師。
阿美族劉蕙萱因為祖母生病臥床逾20年，她選擇就讀樂服系，除照顧祖母學以致用，未來也打算回部落投入樂齡長照相關工作。