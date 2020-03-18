原鄉亟缺在地專業人才 明新科大首屆原民專班9月開辦

明新科技大學今年9月將成立第一屆原住民專班，現就讀該校幼兒保育系蘇愷庭（左）、樂齡服務產業管理系劉蕙萱（右）及土木工程與環境資源管理系趙天鵬（中）3名原民生，希望畢業後返鄉服務回饋部落。（記者廖雪茹攝）

2020-03-18 09:20:59

［記者廖雪茹／新竹報導］明新科技大學土木工程與環境資源管理系2年級的賽夏族學生趙天鵬，因單親家庭須工讀分攤家計，但他奮發圖強，不僅課業成績班上第一名，也是棒球校隊，文武兼備，更投入賽夏族傳統祭儀研究，希望畢業後能夠發揮所學，返鄉服務回饋部落。

明新科技大學原住民族學生資源中心主任林杏表示，原鄉缺乏在地專業人才，該校獲教育部核定，今年9月將成立第一屆原住民專班，為北、中區技職產業科技大學的唯一，有幼兒保育系、樂齡服務產業管理系及土木工程與環境資源管理系等3個專班，即日起至4月30日辦理招生，應試程序簡化且提供獎助學金，希望滿足迫切的原鄉人才需求。

趙天鵬的父親因病過世後，他與母親、弟弟相依為命。為了分攤家計，他利用課餘打工；本身也是棒球校隊，每天得練球2到4個小時，但上課十分專注，成績維持班上第一名，每年領取原住民大專院校獎學金，並已考取混凝土丙級證照、建築BIM建模師職能課程證照，讓老師們對他留下深刻印象。

指導教授郭治平說，天鵬就讀土環系，學習環境工程、環境資源、環境防災等相關面向，希望未來發揮所學，保護部落環境。除此之外，天鵬有心從傳統祭儀tinato'（帝那度）的核心價值中，透過重新詮釋與對話，建構兼具保存傳統與迎向現代的祭儀精神，薪火傳承。

林杏說，自然災害無法預期，原鄉環境與土地權利及管理政策，亟需土木工程技師與環境保育專業的人才，該校除輔導學生取得技術證照，提供大三、大四投入企業職場外，同時也鼓勵原民生報考原住民公職特考，未來投入原鄉公職機關單位。

而除了趙天鵬，從小由外婆扶養長大的泰雅族蘇愷庭，因是家中獨女，鍾愛小朋友的她選擇就讀幼保系，成績優異且擔任班級幹部，希望未來回部落當幼兒園老師。

阿美族劉蕙萱因為祖母生病臥床逾20年，她選擇就讀樂服系，除照顧祖母學以致用，未來也打算回部落投入樂齡長照相關工作。

從小由外婆扶養長大的泰雅族蘇愷庭，因是家中獨女，鍾愛小朋友的她選擇就讀明新科大幼保系，成績優異且擔任班級幹部，希望未來回部落當幼兒園老師。（記者廖雪茹攝）

阿美族劉蕙萱因為祖母生病臥床逾20年，她選擇就讀明新科大樂服系，除照顧祖母學以致用，未來也打算回部落投入樂齡長照相關工作。（記者廖雪茹攝）

明新科技大學土木工程與環境資源管理系二年級的賽夏族子弟趙天鵬，平時得工讀分攤家計，仍奮發圖強，文武兼備，並投入賽夏族傳統祭儀研究，希望畢業後能夠發揮所學，返鄉服務回饋部落。（記者廖雪茹攝）

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