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首頁　>　新竹縣

武漢肺炎》亂傳確診案例竹縣行蹤 警送辦不實消息6件6人

武漢肺炎疫情肆虐全球，警政署長陳家欽今天下午到新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所，慰勉第一線基層員警防疫工作的辛勞，傾聽心聲與建議。（新竹縣警察局提供）

武漢肺炎疫情肆虐全球，警政署長陳家欽今天下午到新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所，慰勉第一線基層員警防疫工作的辛勞，傾聽心聲與建議。（新竹縣警察局提供）

2020-03-17 18:29:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國內第53例武漢肺炎確診案例被標記在新竹縣，網路16日瘋傳曾收治於竹北某醫療院所或在某餐廳用餐，新竹縣政府警察局今天說，經查均屬不實消息，對於類似散播疫情謠言或不實訊息者，迄今已查獲6件6人，都依違反傳染病防治法移送新竹地檢署偵辦。

警政署長陳家欽今天下午到新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所，慰勉第一線基層員警防疫工作的辛勞，傾聽心聲與建議，他不忘叮囑執勤同仁，執行盤查、取締酒駕、受理民眾報案時或協助護送傷患各類勤務，務必配戴口罩，平時也應勤洗手或使用消毒酒精，以降低遭感染的機會。

陳家欽說，防疫視同作戰，警察站在第一線防疫之際，中央將是所有警察同仁最堅強的後盾，為維護民眾健康，保障第一線警察同仁執勤安全，配發防護口罩等防疫物資，在執行臨檢、盤查或攔檢時注意健康維護。

警政署在M-police系統導入「居家檢疫」身分查詢功能，嚴加查察居家檢疫對象「趴趴走」，透過科技辦案手法提升防疫效能，也獲得全民肯定；同時針對散播有關疫情之謠言或不實訊息情形，也依規定加強查察、取締及移送法辦，避免民眾陷入恐慌。

新竹縣警局簡報指出，縣警局因應未來疫情若爆發，將比照警政署異地辦公，人員分流模式規劃辦公場地，外勤單位勤務規劃模式也是分組分梯不同時段運作，各分局派出所必要時也要合併辦公，務求勤務能不中斷。

此外，積極執行運用智慧科技，輔助居家隔離及居家檢疫的作業，如2月份曾發生台南花女及竹北林男不配合居家檢疫，經全國通報協尋，都在第一時間查獲，避免民眾恐慌，事後林男更遭嚴厲開罰，足以警惕民眾，應恪遵防疫規定。

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