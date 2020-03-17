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新竹也有小麥田！ 竹北冠軍米農轉作歡喜豐收

曾種出冠軍米的新竹縣農民田守喜，響應政府推廣國產雜糧，加上懷念吃裸麥饅頭的兒時記憶，在竹北市以友善方式栽種春小麥。（記者廖雪茹攝）

曾種出冠軍米的新竹縣農民田守喜，響應政府推廣國產雜糧，加上懷念吃裸麥饅頭的兒時記憶，在竹北市以友善方式栽種春小麥。（記者廖雪茹攝）

2020-03-17 18:01:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾種出冠軍米的新竹縣農民田守喜，響應政府推廣國產雜糧，加上懷念吃裸麥饅頭的兒時記憶，在竹北市以友善方式栽種春小麥；雖面臨氣候異常和鳥害，今天歡喜豐收，希望更多稻農也能加入行列。北台灣難得一見的金黃色麥田，吸引不少人參觀、拍照。

田守喜說，竹北和芎林頭前溪流域的廣大良田屬於砂壤土，頗適合種麥，加上台灣小麥幾乎都是進口，所以他響應政府國產雜糧推廣政策，在2014年開始試種小麥，這是第三度栽種，選用台中選2號小麥，種了約8分地。

「好懷念小時候吃裸麥饅頭的口感！」田守喜種麥的原因除了希望提升國產小麥自給率，也是懷念過去美援時期，一週只能吃一次裸麥麵粉做成的饅頭，迄今依舊難忘，加上老顧客的支持，鼓勵他繼續栽種春小麥。他說，剛採收的小麥，生嚼就有嚼勁、有點黏，口感特別。

雖然政府補助稻農轉作雜糧，但田守喜說，以慣行農法種稻，1公頃面積收穫約6、7噸，但種麥可能只有3噸，而採友善種植則產量更低，加上氣候異常，以及麥田面積太少、鳥類搶食嚴重，因此願意轉作者少，北台灣幾乎看不到小麥田。

田守喜說，小麥約在11月種植，成長期120至125天，隔年3月收割。不論種稻或種麥，他堅持採用友善耕種法，培養地力，加上妥善田間管理，不噴灑農藥也不施用肥料。他在2016年栽種小麥，收割時正好遇到連續春雨，收成欠佳；今年獲得老天爺眷顧，麥田豐收。

今天利用好天氣收割之後，緊接著又要忙著整地插秧，以趕上二期稻作季節。田守喜說，目前已有親友預訂裸麥或是加工後的全麥粉，品嚐本土小麥的滋味。

雖面臨氣候異常和鳥害，田守喜的春小麥今天歡喜豐收，希望更多稻農也能加入行列。（記者廖雪茹攝）

雖面臨氣候異常和鳥害，田守喜的春小麥今天歡喜豐收，希望更多稻農也能加入行列。（記者廖雪茹攝）

北台灣難得一見的金黃色麥田。（記者廖雪茹攝）

北台灣難得一見的金黃色麥田。（記者廖雪茹攝）

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