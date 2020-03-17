新竹縣國中小大隊接力 今天如期舉行縣內決賽

抗疫也不忘運動強身！新竹縣國中小全縣大隊接力賽今天早上如期舉行。（記者黃美珠攝）

2020-03-17 12:06:30

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣國中小學大隊接力縣內決賽今天正常在新竹縣體育場進行，國中小學生各有90、200人參加，這些學生下場決賽前先量體溫，比賽完就離開，以前慣有的開幕、閉幕式則取消，選手休息區則特別安排在2樓通風處，且拉大各校間的間距，避免群聚，展現縣府教育處決定抗疫的同時也不能停止強身的教育理念。

縣府教育處體健科科長張晉嘉說，這些選手是為體育署5月19日、目前仍將如期在嘉義市舉辦的全國接力賽決賽而努力，他們昨天拚鬥出的縣內冠軍隊伍，將在4月份報名出賽。

因此新竹縣內的決賽也就沒有特別停辦，除了賽場在戶外，在防疫上可以較為放心外，該科也認為如果運動全部停辦反而對學生不好。

昨天的這場新竹縣內決賽，並沒有特別要求出賽者戴口罩，除非有身體不適或是個人選擇等才會配戴。

參賽選手國小約200人，國中組約90人，他們分組比賽，1組平均50人次。所有選手和教練、隨隊老師進入體育場前都必須先量體溫，如果有發燒就必須退場離開，但所幸都沒有人因為發燒而退場。

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抗疫也不忘運動強身！新竹縣國中小全縣大隊接力賽今天早上如期舉行。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府教育處認為抗疫也要繼續運動強健體魄和免疫力，今天如期舉行全縣國中小大隊接力決賽，但是取消傳統開、閉幕式，進場前所有出賽者都要量體溫，否則無法出賽。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府教育處認為抗疫也要繼續運動強健體魄和免疫力，今天如期舉行全縣國中小大隊接力決賽，但是取消傳統開、閉幕式，進場前所有出賽者都要量體溫，否則無法出賽。（記者黃美珠攝）

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