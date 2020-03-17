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發狂酒客強吻施暴卡拉OK女員工 檢方起訴

發狂酒客卡拉OK強吻、施暴、侮辱女員工，被檢方起訴。（記者蔡彰盛攝）

發狂酒客卡拉OK強吻、施暴、侮辱女員工，被檢方起訴。（記者蔡彰盛攝）

2020-03-17 11:40:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕62歲的鍾姓男子在卡拉OK店內酒後發狂，先是強吻女員工，接著又拿酒潑灑對方，怒罵「臭X巴、假在室」等不堪入耳言詞，接著又施暴拉扯頭髮成傷，新竹檢方依強制猥褻與傷害等罪嫌將鍾男提起公訴。

檢警調查，62歲的鍾男去年5月24日凌晨1點多，在新竹市經國路一處卡拉OK店內，與陳女一同飲酒後，突意圖性騷擾，趁陳女不及抗拒時，以右手猛力勾住坐於右側的陳女頸部，往自己身體拉近，陳女立即往左閃避。

鍾男仍不罷手，性騷擾犯意升至強制猥褻犯意，再次出手將陳女強行拉回懷中，並強吻陳女得逞。

陳女當場表示不快，鍾男竟因之惱羞成怒，另萌生公然侮辱犯意，當場在不特定人得共見共聞之處， 以酒潑灑陳女，並以台語怒罵不雅字詞。

鍾男又基於傷害犯意，以雙手拉扯陳女頭髮及對陳女施暴，使陳女受有臉部擦傷、腫脹，左側小腿擦傷及右側肩膀挫傷等傷害。

鍾男於警詢及偵查中否認全部犯罪事實，辯稱只是順勢親吻到陳女，且當時已酒醉，不記得自己做了什麼事。

檢方認為鍾男就強吻部分，係犯刑法強制猥褻罪嫌；就以酒潑灑及怒罵陳女部分所為，係同時犯刑法公然侮辱罪嫌；就毆打部分所為，則係犯傷害罪嫌。全案提起公訴。

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