「行烏跍～新竹地區煤礦特展」今天開幕

新竹縣縣長楊文科（左4）今天跟83歲老礦工徐振龍（左3）一起手持裝有橘色BB彈的桶子，倒入圖中的「行烏跍」重現當年關西煤礦的意象後，替「行烏跍～新竹地區煤礦特展」宣布開幕。（記者黃美珠攝）

2020-01-15 19:05:16

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣不僅是農業大縣，也曾是全台第2大煤礦大縣，但隨著這個行業走入歷史，很多記憶都不復存。新竹縣政府文化局以「行烏跍～新竹地區煤礦特展」為名，策劃在縣史館做為期1年的展出，要讓更多人認識這個大家多不及參與的新竹縣過往。

今天在不少年過8旬的老礦工及其家人見證下，縣長楊文科倒下裝滿了橘色BB彈的桶子，讓當年的關西煤礦意象重現在大家眼前，替這特展宣告開幕，並跟著小朋友們一起踏入復刻的「車空」，遙想那些已匯入歷史洪流的老礦工生活。

縣府文化局表示，要參觀這個展，首先幾個關鍵字（詞）要先掌握。像是「空」字，這是客語發音的「坑」。「拖籠空」和「車空」，就是「拖籠坑」、「車坑」。前者是講挖礦最早期，只能用人力或蹲、或趴、或匍匐前進地徒手挖掘，再推出土石、煤礦的坑道。後者終於發展到可以鋪軌道、有台（礦）車能進出載運的「車空」。

而「行烏跍」這詞更妙，是個同時結合動詞、以及視覺形容詞的詞彙，客、台語的發音幾乎一樣，講的是礦工摸黑蹲著挖掘坑道不斷前進的場景；其中「跍」音同「枯」，就是蹲的意思。

這個特展從即日起到今年12月31日為止，在新竹縣史館內分成4區，靜靜的等待著有興趣的鄉親前去造訪。

縣府文化局除了從新平溪煤礦博物園區借了輛老礦車和一段「資深」鐵軌，搭配幾張礦工身影的輸出圖，吸引來客準備穿越時空般地進入特展區，接著透過圖像和文字、或是互動裝置了解這個曾在台風聲水起好長一段時間的產業。

另也復刻前述「拖壟空」、「車坑」，來客可以進入、穿越，邊走邊遙想當年新竹縣這片土地上，曾有多少的礦工為了養家糊口，不得不抱著「入了坑，命是土地公的」的恐懼和無奈，縱使黑煤染身也要努力拚博。

這個特展讓不少老礦工們及其家屬都很振奮，不僅幫忙翻出家中封存已久的圖稿、書冊以及器具等供展示，昨天的開幕儀式上也很多人到場見證。

高齡83歲的老礦工徐振龍不僅有妻女相伴赴會，其女兒、金鐘獎最佳廣播節目主持人徐子雁更穿著外甥女所設計，以徐振龍為視覺焦點的礦工T亮相，替這個特展平添幾分感恩的溫馨感受。

新竹地區煤礦特展內復刻的「車空」（中）和「拖籠空」（右）。（記者黃美珠攝）

借展來的老礦車和鐵軌，搭配著礦工們的輸出圖像，引領著「行烏跍～新竹地區煤礦特展」的時空之旅。（記者黃美珠攝）

金鐘獎最佳廣播節目主持人徐子雁（見圖）今天穿上外甥女所設計，以其也是礦工的老父親徐振龍為視覺焦點的礦工T亮相，替「行烏跍～新竹地區煤礦特展」平添幾分感恩的溫馨感受。（記者黃美珠攝）

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