迷彩男子撿到13萬疑暗吞 警眼尖揪出送辦

電動自行車無車牌追查車主困難，沒想到三民派出所警員鄭延超執勤時認真巡邏，尖眼發現身穿迷彩夾克、騎乘電動車的古男，和嫌疑人特徵相符，深入追查後，還給黃男清白，也讓失主安心過年！（記者廖雪茹翻攝）

2020-01-15 15:17:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名黃姓男子撿到數個信封袋，失主領回時，卻不見其中一袋放有現金13萬多元，警方調閱監視器，鎮定一身穿迷彩夾克的男子，但因騎乘無車牌電動自行車，而難以追查；原以為找回機率渺茫，沒想到三民派出所警員鄭延超執勤時認真巡邏，尖眼查獲外觀特徵相符的49歲古姓男子，還給黃男清白，也讓失主安心過年！

竹北警分局表示，業務員黃姓女子，去年12月24日晚上6點許騎機車行經竹北市福興路，途中掉落數個信封袋，被一名黃姓男子撿到，並依袋上資訊自行聯絡黃女領回，但其中一袋放有現金13萬多元的公司款不翼而飛，讓黃女好心急。

三民所獲報後，警員鄭延超積極調閱監視器，鎖定一名身穿迷彩夾克、騎乘無車牌電動自行車的男子，在當晚行經該處時，停車疑似撿拾物品，並逆向行駛。

不過，電動自行車沒有掛車牌，無法立即追到車主，讓案情一度陷入膠著。沒想到，鄭員日前執行巡邏勤務時，發現和與嫌疑人特徵相符的古男，同樣身穿迷彩夾克、騎乘無車牌電動自行車，立即上前盤查。

經查，古男坦承撿到信封袋，但他向警方辯稱以為是假鈔；隨後，警方同古男返回家中取得信封，但裡面只剩6萬餘元，經鄭員曉以大義，古男才又吐出近7萬元。警詢後，全案依侵占遺失物案函送新竹地檢署。

遺失公款順利返還黃女，黃女總算放下心中大石頭，感謝警方認真積極協助尋找，讓她對公司有所交代，安心過年。警方呼籲民眾若撿拾拾得物，請交給派出所受理，勿留置身邊避免有侵占嫌疑。

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