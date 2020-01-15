學測週五、週六登場 週四下午2點至4點開放看考場

本週五、週六學測登場，新竹市政府教育處提醒考生週四下午可看考場，且各高中也為考生舉辦各種祈福活動，期許考試成功。（記者洪美秀攝）

2020-01-15 11:55:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕109學年度學科能力測驗1月17、18日（本週五、週六）登場，今年新竹市共有3個考場，分別設在新竹高中、新竹女中及建功高中，考生總人數約計5000人。各考場將於1月16日（週四）下午2時點至到4點開放供考生查看試場。市府提醒考生，學測2天預計天氣晴朗，但氣溫仍稍偏低，考生可適量添加衣物，讓體能保持在最佳狀態。

市府教育處認為，大學學測是高中生進入大學前十分重要的一役，為讓考生能順利、安全抵達考場，市府特別與新竹客運協調機動加開公車班次，也請台電公司加強供應各考場學校的配電線路巡視，另於考試期間考場周邊暫停施工，避免噪音干擾考場，並由警察局調派員警協助維護各考場周邊之交通與秩序。

新竹市各高中也紛辦理祈福活動。建功高中教師與家長會聯手拍攝「紓壓小秘方」影片，讓學生看了歡笑連連，舒緩考試的壓力；學弟妹們將祝福寫在祈福卡，祝福學長姐一舉成功，此外，校長、家長會長及學校主任們更帶著虔誠的心，到關帝廟為學生祈福，期望學生在學測2天能過關斬將、一馬當先考出好成績。

香山高中教師準備包子、蘿蔔糕湯、粽子，祝福學生能一舉「包高中」，並由校長、主任及教師們，帶著裝有白蘿蔔（好彩頭）、蔥（聰明）、芹菜（勤學）、蒜（計算正確）及蘋果（平安）等象徵考試順利的「聰明勤學智慧盒」到高三各班，替學生們祈福，祝福學生平常心應考，考出最佳績。

成德高中舉辦「迎向學測，有備無懼」的大聲公比賽，由各班學生極盡巧思、發揮創意設計口號，並用最高分貝大聲喊出對自己的期許，在滿堂歡樂聲中稍稍紓解了高三學生的壓力，也期待考生能締造佳績，高中理想大學及科系。

教育處表示，為讓竹市考生能順利應試，竹市立高中在所屬考場皆設置考生服務處服務考生。並再次提醒考生應考前，請務必詳閱試場規則以及違規處理辦法，以免因不小心違反規定而影響成績。

考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）；行動電話需「完全關機」，除關閉電源外，切記關閉鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能，並放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

除準備相關應試用品，也要預先了解到達試場的交通路線，並可事先前往查看試場位置以利當日應考。此次學測成績會在2月24日公布，並於2月25日寄發成績單，若對於成績有疑義者，請於2月25日到3月2日間申請成績複查，後續各校將輔導考生依據個人志願參與大學繁星或申請入學，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。建功高中「好紓壓」小祕方影片，網址連結如下https://www.facebook.com/watch/?v=2466358386978247。

本週五、週六學測登場，新竹市政府教育處提醒考生週四下午可看考場，且各高中也為考生舉辦各種祈福活動，期許考試成功。（記者洪美秀攝）

本週五、週六學測登場，新竹市政府教育處提醒考生週四下午可看考場，且各高中也為考生舉辦各種祈福活動，期許考試成功。（記者洪美秀攝）

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