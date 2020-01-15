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轉角亮點》竹東縣道雜林山壁蛻變 炮仗花瀑吸睛

新竹縣竹東鎮員崠國小下方山壁芒草和雜林，經里長和環保志工、鄰長出錢出力，用心改造並維護，如今最變成吸睛的砲仗花瀑！（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮員崠國小下方山壁芒草和雜林，經里長和環保志工、鄰長出錢出力，用心改造並維護，如今最變成吸睛的砲仗花瀑！（記者廖雪茹攝）

2020-01-15 11:48:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕這片炮仗花背後有故事！新竹縣竹東鎮通往五峰鄉的122號縣道（南清公路）員崠國小下方山壁，原本雜草叢生，遮蔽視線，影響交通安全；去年初在里長王瀚立的召號下，志工和鄰長出錢出力，剷除雜林後栽種900株炮仗花，用心改造並維護，同時施設安全通道，近日炮仗花綻放一串串橙紅色花瀑，抓住用路人的目光。

王瀚立表示，十幾年來，東峰路300號對面的這處山壁，原本長滿了芒草和雜樹，且越長越高，甚至延伸到馬路上來，因該路段正值上坡轉轉處，不僅景觀雜亂，更遮蔽路燈照明，嚴重影響到人車安全；尤其，周邊有員崠國小等、東泰高中和員東國中三所學校，部分學生課輔到晚上，放學回家常得走到車道來閃過雜林，更是險象環生。

為此，王瀚立與該里環保志工隊長傅勝其偕同多名鄰長和志工50多人，花了一個星期，自發性剷除山壁芒草和雜樹，再由公所清潔隊協助清運。

這片山壁長度約90公尺、垂直高度約15公尺，淨空之後，里民熱烈討論如何綠美化，決定仿照苗栗銅鑼環保公園，栽種兼具美觀又討喜的炮仗花。同時也貼心地在山壁下方設置防撞桿，讓學生和里民通行安全。

王瀚立說，經志工、鄰長及其親友自掏腰包集資，最後募得十來萬元購買900株炮仗花苗、100株多瓣八重櫻苗木、肥料等，於去年4月栽種。不過，當地沒有水源，於是他們以小貨車載來2噸水，用加壓設備澆水；但山壁達5層樓高，因此他們再拉水管引用學校的水，悉心呵護炮仗花園地。

去年底開始，炮仗花開始陸續開花，串串橙紅花宛如鞭炮般垂掛在山壁，十分吸睛，預期有朝一日將成為新的打卡景點。

新竹縣竹東鎮員崠國小下方山壁芒草和雜林，經里長和環保志工、鄰長出錢出力，用心改造並維護，如今最變成吸睛的砲仗花瀑！（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮員崠國小下方山壁芒草和雜林，經里長和環保志工、鄰長出錢出力，用心改造並維護，如今最變成吸睛的砲仗花瀑！（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮員崠國小下方山壁芒草和雜林，經里長和環保志工、鄰長出錢出力，用心改造並維護，如今最變成吸睛的砲仗花瀑！（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮員崠國小下方山壁芒草和雜林，經里長和環保志工、鄰長出錢出力，用心改造並維護，如今最變成吸睛的砲仗花瀑！（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹東鎮通往五峰鄉的122號縣道（南清公路）員崠國小下方山壁，原本雜草叢生，遮蔽視線，影響交通安全。（王瀚立提供）

新竹縣竹東鎮通往五峰鄉的122號縣道（南清公路）員崠國小下方山壁，原本雜草叢生，遮蔽視線，影響交通安全。（王瀚立提供）

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