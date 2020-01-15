新竹高工設「養機場」 老師：學生上課專注多了

新竹高工去年8月通過校務會議，並經家長會同意，從去年9月學年度開始，在校內設置「養機場」，集中擺放學生的手機，結果學生在下課玩魔術方塊或打球，校園多了歡笑聲，家長也放心。（記者洪美秀攝）

2020-01-15 09:06:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹高中、新竹女中、實驗中學及新竹高商和新竹高工等國立高中、高職雖都訂有手機使用規範，但大多未統一集中保管學生的手機，但新竹高工去年9月起，經校務會議通過及家長會一致同意，由學校設置手機保管箱，統一集中保管學生的手機，學生每天早上早自習後就由各班級學生將手機集中收集後鎖在「養機場」櫃內，新措施實施三個多月，老師都說，學生上課專注多了。學生下課沒手機玩手遊，改玩魔術方塊，也說感覺時間變多。

新竹高工學務主任廖倉祥說，學校其實前幾年就有很多家長建議，希望由學校統一集中保管手機，避免孩子上課時看手機或玩手遊，影響學業成績及學習情況，去年8月經家長會及校務會議通過，學校訂定新的「行動通訊設備使用管理要點」，其中行動通訊包括手機、平板及攝影機和各種3C產品，並從今年9月開學後實施新規範。

廖倉祥說，學校也訂製全校42個班級的手機置物櫃、俗稱「養機場」，每天早上早自習7點半後，由各班級統一交出後集中放到養機場的班級保管櫃內擺放，等到放學時段再由各班級發還給學生。

手機「養機場」保管櫃內擺放一支支學生的手機，相當壯觀，而校內學生大多依校規交出手機，而依照校規，若被老師發現使用手機或在規定時間未經許可使用行動通訊設備，將處假日輔導或小過等校規處份。

校長李恆霖說，學校實施近一學期，效果很不錯，多數老師都說，學生上課的專注力變好了，注意力也較集中，且老師上課不用擔心學生會亂拍、亂錄影，對於上課環境及氣氛也變得較和諧，對師生關係有正面良效。

至於學生的成績能否因集中保管手機而提昇，李恆霖說，這部分還無法具體量化，但可改善上課氛圍，相信長期下來，對學生的學習成效一定有提昇作用。

而學務主任廖倉祥也說，學生因上課時段不能使用手機，學生下課時也不再當低頭族，或忙著玩手遊，反而會到操場打球，或是玩玩魔術方塊，校風跟過去有明顯差別，校園多了學生間的歡笑聲，校園氣氛及師生關係也改善很多了。

新竹市其他國立高中、高職則強調並未強制規定要集中保管學生的手機或行動通訊設備，大多由各班級導師自主管理或訂定規範，尊重學生及班級自主性。

新竹高工去年8月通過校務會議，並經家長會同意，從去年9月學年度開始，在校內設置「養機場」，集中擺放學生的手機，結果學生在下課玩魔術方塊或打球，校園多了歡笑聲，家長也放心。（記者洪美秀攝）

新竹高工去年8月通過校務會議，並經家長會同意，從去年9月學年度開始，在校內設置「養機場」，集中擺放學生的手機，結果學生在下課玩魔術方塊或打球，校園多了歡笑聲，家長也放心。（記者洪美秀攝）

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