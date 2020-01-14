竹東鎮長羅吉祥涉賄選 再判當選無效

羅吉祥（右）涉賄選，刑事部分被判有期徒刑3年10月、褫奪公權4年，民事再判當選無效。（資料照）

2020-01-14 22:26:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨前新竹縣竹東鎮長羅吉祥被控鎮長選舉期間，透過二重里鍾姓里長以3萬元向13名里長綁樁，新竹地院刑事庭繼去年11月依違反選罷法賄選罪判羅有期徒刑3年10月、褫奪公權4年之後，民事庭再判羅吉祥當選無效。

檢警調指控，羅吉祥為求勝選，假藉日後需請里長幫忙競選理由，於2018年3月15日在羅吉祥住處，行求3萬元對價給有投票權的二重里鍾姓里長，約使選舉投票時支持羅吉祥，鍾男當場拒收，羅吉祥旋交付42萬元給鍾男，委託對有投票權人行求、交付賄賂，由鍾男分別交付3 萬元給13名里長，作為支持羅吉祥競選鎮長之賄選款項。

法官審酌國家民主政治基礎在於建立公平及公正之選舉，賄選行為破壞選舉公正性，敗壞選舉之純正風氣，對其他候選人造成不公平之競爭，被告羅吉祥為求勝選，竟對有投票權人交付賄賂，其等所為均敗壞選風。

刑事部分，羅吉祥依選舉罷免法賄選罪判刑3年10月，褫奪公權4年。民事庭法官也判決羅吉祥當選無效。

羅吉祥在臉書說，法官仍偏執在檢方藉其偵查優勢以及不當誘導下，所為斷章取義，擷取偏離事實之相關供述，忽略了他及相關里鄰長在審理中的說明與澄清，進而誤認賄選犯行成立，對此判決結果，他絕對無法認同，定會上訴到底。

事後羅吉祥辭去竹東鎮長一職，縣府指派他的妻子張順朋擔任代理鎮長，引起各界譁然，綠黨更在縣府門口抗議高喊「老公賄選、老婆代理，竹東人你不生氣嗎？」

竹東鎮長補選將於2月22日投票，共有4人登記角逐，分別是鎮民代表會主席陳昌平、縣議員郭遠彰、代理鎮長張順朋、榮華里里長林子丞。

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