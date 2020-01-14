棄屍案讓地方毛毛的 竹東柯湖里集資16日「送肉粽」

吳男將王女棄屍在新竹縣竹東鎮柯湖路一段的路旁草叢，16日晚間9點到11點「送肉粽」。（翻攝資料照）

2020-01-14 19:57:01

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹市去年底有出軌人妻遭情夫殺害，棄屍在新竹縣竹東鎮柯湖路一段路旁草叢，引發柯湖里居民不安，里長呂建宏發起集資湊足2萬2000元，請道士出煞，經費今天募齊，後天（16日）晚間舉辦出煞法事，把死者留在現場的不祥煞氣送到頭前溪流放。

據了解，新竹市43歲中國籍王姓人妻與42歲吳姓男同事日久生情，去年12月24日的平安夜，兩人疑似為了錢的問題爭吵，吳男涉嫌以電擊棒電暈王女，再用棉被悶死，將王女全身衣物脫掉後裝進大塑膠袋，棄屍在新竹縣市交界路旁草叢。吳男後來出面自首，帶警方在竹東鎮柯湖路一段旁找到屍體。

呂建宏說，柯湖路是不少新竹科學園區從業人員上下班通勤的主要路線之一，許多輪班的竹科員工深夜或凌晨會經過棄屍地點，有人心裡就覺得毛毛的，也有附近住戶覺得很不安，建議他找道士辦出煞法事化解當地煞氣，好讓大家安心，於是他在柯湖里社群群組裡發起募資，2天就募到要請道士辦理出煞法事的2萬2000元。

「感謝大家，功德無量！」呂建宏除了感謝捐款者的善心，也公告法事後天晚間9點到11點進行，9點開始在棄屍處和附近香蕉園做法事，10點40分出煞，路線從柯湖路往中興路經竹中路、員山路到新中正橋頭的頭前溪，請有忌諱的人在上述時段繞路避開。

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