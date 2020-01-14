為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

棄屍案讓地方毛毛的 竹東柯湖里集資16日「送肉粽」

吳男將王女棄屍在新竹縣竹東鎮柯湖路一段的路旁草叢，16日晚間9點到11點「送肉粽」。（翻攝資料照）

吳男將王女棄屍在新竹縣竹東鎮柯湖路一段的路旁草叢，16日晚間9點到11點「送肉粽」。（翻攝資料照）

2020-01-14 19:57:01

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹市去年底有出軌人妻遭情夫殺害，棄屍在新竹縣竹東鎮柯湖路一段路旁草叢，引發柯湖里居民不安，里長呂建宏發起集資湊足2萬2000元，請道士出煞，經費今天募齊，後天（16日）晚間舉辦出煞法事，把死者留在現場的不祥煞氣送到頭前溪流放。

據了解，新竹市43歲中國籍王姓人妻與42歲吳姓男同事日久生情，去年12月24日的平安夜，兩人疑似為了錢的問題爭吵，吳男涉嫌以電擊棒電暈王女，再用棉被悶死，將王女全身衣物脫掉後裝進大塑膠袋，棄屍在新竹縣市交界路旁草叢。吳男後來出面自首，帶警方在竹東鎮柯湖路一段旁找到屍體。

呂建宏說，柯湖路是不少新竹科學園區從業人員上下班通勤的主要路線之一，許多輪班的竹科員工深夜或凌晨會經過棄屍地點，有人心裡就覺得毛毛的，也有附近住戶覺得很不安，建議他找道士辦出煞法事化解當地煞氣，好讓大家安心，於是他在柯湖里社群群組裡發起募資，2天就募到要請道士辦理出煞法事的2萬2000元。

「感謝大家，功德無量！」呂建宏除了感謝捐款者的善心，也公告法事後天晚間9點到11點進行，9點開始在棄屍處和附近香蕉園做法事，10點40分出煞，路線從柯湖路往中興路經竹中路、員山路到新中正橋頭的頭前溪，請有忌諱的人在上述時段繞路避開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女華僑分屍案》悚！遺體發現時全裸 肢解5大塊分裝2箱
2020-01-12 19:15

女華僑分屍案》悚！遺體發現時全裸 肢解5大塊分裝2箱
平安夜殺人！20萬元糾紛 小王悶死人妻棄屍荒郊
2019-12-27 06:58

平安夜殺人！20萬元糾紛 小王悶死人妻棄屍荒郊
過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1

過年送禮首選　堅果類禮盒蟬聯No.1
悚！日本藥妝店廁所堵塞 拉出嬰兒上半身遺骸
2019-11-03 10:43

悚！日本藥妝店廁所堵塞 拉出嬰兒上半身遺骸
3員工疑金錢糾紛殺錢莊老闆 埋屍嫌犯宜蘭阿公家
2019-09-05 12:27

3員工疑金錢糾紛殺錢莊老闆 埋屍嫌犯宜蘭阿公家
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
暗黑熱潮！彰化「送肉粽」連開兩場直播、500人送煞到海邊
2019-03-31 12:09

暗黑熱潮！彰化「送肉粽」連開兩場直播、500人送煞到海邊
陰氣太重？屋內連死5人 鍾馗出馬「送肉粽」
2018-10-05 10:36

陰氣太重？屋內連死5人 鍾馗出馬「送肉粽」
新竹縣今日熱門
2020-01-08 00:43

差3個月滿65歲 婦買敬老票「詐欺」無罪原因是…

2020-01-09 12:06

竹檢查獲平地原住民立委選舉現金買票 1樁腳被收押

2020-01-08 21:39

韓國瑜砸重金買廣告 蔡英文：這才是國民黨真正的面目 影片

2020-01-12 16:08

「三大亂」種下敗因 林為洲：由民選公職人員組成黨內權力核心 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播