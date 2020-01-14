新竹縣春節7天連假急門診資訊「底家」

新竹縣今年過年7天連假，除台大生醫分院還沒開辦急診，其他各院急診全年無休。（記者黃美珠攝）

2020-01-14 15:23:50

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今年農曆春節首度有中國醫藥大學新竹附設醫院、台大生醫分院加入年假服務的行列，縣府衛生局今天公布縣內各大小醫院春節期間的門診、急診服務時間表，即日起放在該局官網上提供需要的鄉親查詢。而為即時應變春節期間各種緊急突發事件，該局也將從小年夜、也就是23日開始安排人員廿四小時值班、電話待命到大年初五、29日為止。

縣府衛生局表示，今年的農曆春節7天連假，境內除了台大生醫分院尚未開辦急診，其他所有醫院的急診全部不打烊，但希望鄉親們一切平安不需要使用上。

至於一般的門診部分，年前各醫院都看診到除夕中午，當天早診結束以後，初三起雖各醫院的主要科別有零星恢復門診掛號，但全部科別要完全恢復正常看診，依例仍要到大年初五以後。

縣府衛生局局長殷東成說，根據衛福部疾管署本月初資料顯示，國內流感疫情持續升溫，已進入流行期，為避免急診壅塞，衛生局已加強監控縣內急救責任醫院急診流感就診人數是否超過設定閾值，如發現急診就醫人數超過閾值，就會輔導醫院另加開類流感特別門診，以分流流感就醫人群，春節期間東元醫院在大年初一有類流感的門診，其他醫院以內科或家醫科替病患服務。

新竹縣今年過年7天連假，除台大生醫分院還沒開辦急診，其他各院急診全年無休。（記者黃美珠攝）

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