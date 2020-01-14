山凹像「聚寶盆」？新竹縣成偷倒天堂

原本無用的山凹被廢棄物慢慢地、偷偷地倒入，有朝一日填平後就是商機無限的「平地」。（記者黃美珠攝）

2020-01-14 08:20:41

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣為什麼會是偷倒天堂？縣府分析，除所處區域位置是北台新開發市鎮所生土方運棄掙錢CP值最高處，南越過新竹就無利可圖外，好山好水卻多山坡地與山凹，不少投資人等著手上的山凹早日變成萬丈高的「平地」，他日可再成露營區、民宿咖啡廳、或是休閒渡假小木屋等，讓原本一無是處的凹地成了搖錢樹，特別是「改良」過程還可「一魚多吃」。查偷倒廢棄物跟查山坡地的濫墾濫伐其實息息相關！

正因此，警方每次獲報偷倒案想要依法逮捕現行犯時，總是需要環保局或農業處配合到場，各依主管的權責認定，全案到底該用廢棄物清理法，還是水土保持法、或山坡地保育利用條例等查辦。執行上的困難，除了警方對「廢棄物」、和水保法移送門檻「致生水土流失」的認知都有黑洞且非主管單位。

更重要的是，就如縣府農業處處長邱世昌所言，「致生水土流失」是抽象的法律概念，刑罰要罰的是違反水保法而生的「水土流失」，構成要件包含了「災害」和「危害」，等於也罰未遂犯。而有無「致生水土流失之虞」靠的是水保等相關技師的認定，檢方再據以起訴。

但偷倒多發生在深夜或假日，縣府本身人力不足，水保技師們顧慮夜間視線不佳，被偷倒的山坡地潛藏危險，也擔心摸黑判斷會跟白天做的有落差，更不願全案起訴後要當專家證人頻頻出庭，因此少有人肯配合到場。

所幸，在新竹地檢署整合下，農業處把「致生水土流失」的違規類型，依法列出下列5種：1、致生水土流失，並達緊急處理規模。2、涉及致生水土流失，已有水保法施行細則第35條第1項中所定的「土地發生崩塌或土石流失」等各種情形。3、涉及毀損水保的處理與維護設施。4、因現場地形已變且沒有水保設施，依現有地形及條件未來將有致生水土流失之虞。5、其他像是：旁邊有排水設施因土石滑落造成阻塞等。

農業處表示，本來只要上述5種有1種吻合，就可認定已達「致生水土流失之虞」而移送法辦。去年中央廢止致生水土流失要「達需緊急處理規模者」後，法辦的門檻再降低。現場也還可以再參考有無：張力裂縫、沖蝕溝、土石流失、以及設施有損毀跡象這4大具體實證，以便司法介入調查。

縣府代理秘書長范萬釗指示建立全縣容易、或已多次發生被偷倒點的熱區圖，再深入探討該如何結合智慧方式管理、防堵、以及查緝。

檢方則基於山坡地被偷倒後不少伴隨大規模開發行動，潛藏「致生水土流失之虞」的風險，因此建議縣內環境秀麗、交通容易到達、特別是鄰近有山凹的山坡地，也應納入熱區圖，搭配衛星變異點追蹤，多管齊下遏止偷倒。

被偷倒的現場如果出現如圖的沖蝕溝，是判斷有無致生水土流失的重要依據之一。（記者黃美珠翻攝）

被偷倒的現場如果出現如圖的沖蝕溝，是判斷有無致生水土流失的重要依據之一。（記者黃美珠翻攝）

原本無用的山凹被廢棄物慢慢地的、偷偷地倒入，有朝一日填平後就是商機無限的「平地」。（記者黃美珠翻攝）

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