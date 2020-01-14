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醫訊》新竹馬偕贈春聯 邀請書法家現場揮毫迎鼠年

新竹馬偕醫院副院長翁順隆（中）感謝集福書法研究社成員參與寫春聯活動。（記者蔡彰盛攝）

新竹馬偕醫院副院長翁順隆（中）感謝集福書法研究社成員參與寫春聯活動。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-14 08:13:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院一樓大廳今舉辦免費贈春聯活動，此次活動邀請張雙土帶領的集福書法研究社、在醫院資深志工為大家現場揮毫，免費贈送春聯與納福紅包袋。新竹馬偕醫院副院長翁順隆表示，很感謝這麼多位書法家的幫忙，讓大家都能拿到代表新春祝福的春聯，希望各位在新的一年都能事事順心、平安喜樂。

新竹馬偕醫院贈春聯活動邁入第二年，資深志工錢右源連兩年都到醫院現場揮毫書法。他表示，去年看到大家踴躍拿取真得很開心。今年，提前一週在家寫春聯，家裡的桌子、地板，時常都是擺著在等待晾乾的春聯紙。他說這樣的準備，就是希望每位民眾都能拿到新年喜悅與祝福。

曾在醫院藝廊辦過書法展的資深員工陳美妹，也利用休假日在家準備超過百份的春聯，她說，為迎接鼠年，除了春聯上畫出可愛老鼠的圖案，也多準備了「全『鼠』不完」、「金鼠迎春」的書法內容讓民眾索取。

另外張雙土老師帶領10位集福書法研究社社員打頭陣，一起傳承書法文化，他認為書法可以陶冶心性，此次在醫院大廳揮毫給民眾新年祝福，希望喚起大家對於書法的重視。

民眾只要於今天前往新竹馬偕醫院一樓大廳，皆可免費領取一份由書法家揮毫的新春春聯，數量有限，贈完為止。

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