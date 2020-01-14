亮票才是驕傲的鋼鐵韓粉？男在臉書貼文造謠法官不罰

亮票才是驕傲的鋼鐵韓粉？臉書造謠法官不罰。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-14 08:11:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓男子去年在臉書張貼「各位韓粉記得投票當天蓋完票要拿選票給選務人員看，展現咱們韓家軍的決心！」「還要在選票上簽名蓋章，才能證明自己是驕傲的鋼鐵韓粉！」等文字，被檢警依違反社會秩序維護法散佈謠言影響公共安寧，移送新竹地院裁罰，然而法官認為貼文內容非涉社會經濟、民生、醫療等影響公共秩序及社會安寧事項，亦難認足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，而有影響公共安寧情形，諭知全案不罰。

檢警調查，李男在去年11月16日上午在新竹市住處透過臉書專頁及「韓國瑜前進總統府！打倒冥禁黨～」社團粉絲專頁，張貼分享未經查證之「非韓～～～不投。。。各位韓粉記得投票當天，，，蓋完票，，，要拿選票給選務人員看，，，展現咱們韓家軍的決心！！！！！」文字圖片並留言「還要在選票上簽名蓋章，才能證明自己是驕傲的鋼鐵韓粉」等文字，供不特定多數人觀覽，以此方式散佈謠言，足以影響公共之安寧，被檢警認為涉有違反社會秩序維護法第63條第1 項第5 款規定。

法官認為，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3 日以下拘留或新臺幣3 萬元以下罰鍰，為社會秩序維護法第63條第1 項第5 款所明定。惟所謂「散佈」者，乃散發傳佈於公眾之意，是行為人主觀上須有將明知為不實事實散發傳佈於公眾之目的，並於客觀上先以語言或文字等意思表示，將該不實事實捏造以謠言呈現，再以語言或文字等傳播方式散發廣佈於公眾，且該散佈謠言之內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，因而有影響公共安寧之情形，始構成本條項款犯行。

李男辯稱只是要反諷韓粉不理性之行為，有基本國民素養的人都知道選票上不能塗改或做其他記號，且該貼文內容，亦難認有何故意將「不實事實」捏造以謠言呈現而為散佈的行為；再者，貼文內容非涉社會經濟、民生、醫療等影響公共秩序及社會安寧事項，亦難認足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌，而有影響公共安寧情形。因此全案諭知不罰。

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