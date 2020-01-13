民進黨竹縣立委掛零 基層建議未來儘早提名、擴大基層組織

2020大選，民進黨在新竹縣雖在總統得票率有成長、僅小輸1800多票，但兩席立委掛零，令基層惋惜；地方基層建議，未來選戰應盡早完成提名作業，同時也應擴大建立基層組織。（資料照，記者廖雪茹攝）

2020-01-13 18:47:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2020大選，民進黨在深藍新竹縣雖總統得票率有成長、僅小輸1800多票，但2席立委掛零，令基層惋惜；面對藍大於綠的新竹縣，縣黨部主委彭瑞德建議，未來選戰中央黨部應盡早完成提名作業，同時也應擴大建立基層組織、黨員聯繫，以擴大基本盤為努力的目標。

彭瑞德表示，總統暨立委選舉結果，總統蔡英文在深藍新竹縣得到47％的得票率，較2016上升5％與藍軍打成55波，代表蔡英文總統帶領國家的方向目標獲得民眾的支持與肯定。但兩席立委卻都落敗！

基層檢討認為，立委第一選區候選人周江杰，選前3個月甫由黨中央徵召對決現任國民黨立委林為洲，因選民對周江杰的熟悉度不高，周雖以一輛腳踏車騎遍選區7鄉鎮市的方式爭取選民認同，希望再造百日奇蹟，但林為洲擁有全國高知名度，最後結果以1萬9000多票落敗。

立委第二選區候選人鄭朝方，主打政治新美學的選舉策略，博得年輕族群支持，但竹東等溪南鄉鎮向來為傳統深監選區，加上對手林思銘於選前之夜在竹東鎮打出大團結喚起深藍基層歸隊；另，台灣民眾黨林碩彥搶下近1萬8000票，國會政黨聯盟邱靖雅拿近2萬3000票，瓜分選票，讓鄭朝方以2500票些微差距落敗。

政黨票部分，民進黨政黨票未與總統得票率一樣，反觀時代力量與台灣民眾黨的崛起，代表對於監督政府的立委，民眾希望由年輕又有活力的小黨來擔任，讓台灣不只有藍綠兩黨。

尤其竹北選區，外來工作人口漸漸落地生根，有越來越多小黨來深耕竹北；因此，民進黨必須更加強基層的耕耘，選舉策略也要突破年輕人的心房，增加信任度。

彭瑞德建議，未來新竹縣選舉，中央黨部應盡早完成提名作業，擴大建立基層組織、黨員聯繫，爭取擴大基本盤，才可能突破瓶頸、拉高地方選舉的得票率。

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