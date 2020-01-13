浪漫台三線山城客情 退休新聞人重拾畫筆釋放「藝術魂」

新竹竹東客家子弟賴世榮，即日起應邀在新竹縣文化局美術館展出「山城客情─浪漫臺三線水彩個展」，客委會主委特地出席開幕茶會，支持他繼續把浪漫臺三線畫下去。 （客委會提供）

2020-01-13 09:46:09

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹竹東客家子弟賴世榮，曾師從知名畫家蕭如松，長年從事新聞媒體工作，卻不減久蟄的「藝術魂」，退休4年來重拾畫筆，即日起應邀在新竹縣文化局美術館展出「山城客情─浪漫臺三線水彩個展」，客委會主委李永得特地出席開幕茶會，支持他繼續把浪漫臺三線畫下去。

客委會表示，竹東子弟賴世榮高中時師從蕭如松，並進入文化學院美術系就讀，隨後轉讀國立藝專美術工藝科。解嚴後長期從事新聞工作，曾先後美國五家報社服務。

賴世榮回應在美工作期間，常帶孩子跑博物館及美術館，看見尖端潮流名畫創作，內心總像觸電般被電到，藝術的能量多年來雖被淹沒在現實裡，但是內心創作的熊熊火焰卻未曾熄滅。退休這四年來，他久蟄的藝術魂徹底甦醒。

重拾畫筆後，臺三線沿線人文景緻成為他創作的主題。賴世榮說，竹東是他生長的故鄉，但19歲後離開家鄉到外地遊歷，從來沒有好好端詳這塊土地，就像母親臉上的皺紋，越爬梳越覺得珍貴，是他日思夜想回來的地方，浪漫臺三線太豐富了，他的畫作只是一小部分而已。

2016年2月，賴世榮在台東生活美學館舉辦了首展「山水塵世遊於藝」，四年來在全國陸續辦理10多次個展及無數次聯展。

李永得表示，透過畫家的筆觸色彩，可以感受到當時作畫的情感與時代的風光，並連結觀者和客家的情感。他並提到自己也曾與賴世榮為報社同事，當年並不知道他是畫家，只記得他是位用字精準銳利的新聞總編輯，報社當年重要的新聞事件往往都出自他手。

賴世榮60幅水彩作品展至2月2日，歡迎大家共下來欣賞帶著豐富情感的浪漫臺三線。

新竹竹東客家子弟賴世榮，即日起應邀在新竹縣文化局美術館展出「山城客情─浪漫臺三線水彩個展」，客委會主委特地出席開幕茶會，支持他繼續把浪漫臺三線畫下去。 （客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法