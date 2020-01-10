選前最後衝刺 竹縣第一選區候選人空戰、陸戰齊發

民進黨新竹縣立委第一選區候選人周江杰今早騎單車自湖口總部出發，展開新竹「騎」蹟，8小時騎80公里騎遍第一選區，爭取鄉親用一張張選票創造新竹奇蹟！（記者廖雪茹翻攝）

2020-01-10 22:51:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選前一天，新竹縣立委第一選區6名候選人騎單車、掃市場、站路口或是透過網路，全力懇託，最後衝刺！

爭取連任的國民黨立委林為洲今天在新豐鄉建興路等地站路口，晚上則在新豐車站和坪頂社區周邊徒步掃街拜票。林為洲表示，任內帶領國民黨立委們在議場衝鋒陷陣，為地方爭取建設與福利；國會需要強而有力的監督力量，懇請親朋好友努力催票，支持國會制衡力量最重要的一席。

民進黨周江杰今天上午8點騎單車自湖口總部出發，展開新竹「騎」蹟—8個小時臉書直播不中斷，80公里騎完第一選區；周江杰說，一本初衷，懇請鄉親支持他前進國會，讓他透過公共事務、公共政策，來改善多數人的生活。

晚上接力在湖口總部舉辦扭轉「騎」蹟之夜，周與團隊先在湖口市區徒步掃街，9點許由張學舜等人陪同上台致詞，感性地談及參選初衷，一步一腳印，爭取改變新竹縣的機會；他提及對手在湖口沒設服務處，如果他當選，過年後就籌設。他並當場與支持者齊唱「再出發」，懇請鄉親支持年輕人，用選票揮別舊政治。

國會政黨聯盟吳旭智今天由聯盟副主席徐欣瑩陪同，先在新豐、湖口兩個市場徒步掃街，接著車隊遊行一路到竹北；吳旭智說，為了下一代的未來，希望有機會前進國會翻轉現況，讓經濟、產業、教育更好。

另外，綠黨余筱菁今早在新埔鎮宣講理念，隨後到竹市區掃街爭取政黨票。傅家賢透過簡訊和網路催票，晚上赴台北參加親民黨選前之夜。劉復嵐則在臉書發表參選感言與政見。

爭取連任的國民黨立委林為洲，今天在新豐鄉站路口、徒步掃街拜票，爭取鄉親支持制衡國會力量的重要一席。（林為洲團隊提供）

國會政黨聯盟新竹縣立委第一選區候選人吳旭智，今由該聯盟副主席徐欣瑩陪同，在市場掃街，爭取鄉親支持立委和政黨票。（吳旭智團隊提供）

新竹縣立委第一選區候選人周江杰今晚在湖口總部舉辦扭轉「騎」蹟之夜，他與支持者齊唱「再出發」，懇請鄉親支持年輕人，用選票揮別舊政治。（記者廖雪茹攝）

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