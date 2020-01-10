選前最後衝刺 竹縣第一選區候選人空戰、陸戰齊發
〔記者廖雪茹／新竹報導〕選前一天，新竹縣立委第一選區6名候選人騎單車、掃市場、站路口或是透過網路，全力懇託，最後衝刺！
爭取連任的國民黨立委林為洲今天在新豐鄉建興路等地站路口，晚上則在新豐車站和坪頂社區周邊徒步掃街拜票。林為洲表示，任內帶領國民黨立委們在議場衝鋒陷陣，為地方爭取建設與福利；國會需要強而有力的監督力量，懇請親朋好友努力催票，支持國會制衡力量最重要的一席。
民進黨周江杰今天上午8點騎單車自湖口總部出發，展開新竹「騎」蹟—8個小時臉書直播不中斷，80公里騎完第一選區；周江杰說，一本初衷，懇請鄉親支持他前進國會，讓他透過公共事務、公共政策，來改善多數人的生活。
晚上接力在湖口總部舉辦扭轉「騎」蹟之夜，周與團隊先在湖口市區徒步掃街，9點許由張學舜等人陪同上台致詞，感性地談及參選初衷，一步一腳印，爭取改變新竹縣的機會；他提及對手在湖口沒設服務處，如果他當選，過年後就籌設。他並當場與支持者齊唱「再出發」，懇請鄉親支持年輕人，用選票揮別舊政治。
國會政黨聯盟吳旭智今天由聯盟副主席徐欣瑩陪同，先在新豐、湖口兩個市場徒步掃街，接著車隊遊行一路到竹北；吳旭智說，為了下一代的未來，希望有機會前進國會翻轉現況，讓經濟、產業、教育更好。
另外，綠黨余筱菁今早在新埔鎮宣講理念，隨後到竹市區掃街爭取政黨票。傅家賢透過簡訊和網路催票，晚上赴台北參加親民黨選前之夜。劉復嵐則在臉書發表參選感言與政見。