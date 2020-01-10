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竹縣立委第2選區選前之夜 晚會、遊行衝刺搶票

民進黨新竹縣立委第二選區候選人鄭朝方（前排穿白上衣者）今晚帶領支持者徒步遊行造勢。（鄭朝方提供）

民進黨新竹縣立委第二選區候選人鄭朝方（前排穿白上衣者）今晚帶領支持者徒步遊行造勢。（鄭朝方提供）

2020-01-10 22:03:21

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣立委第2選區今晚的選前之夜很熱鬧！民進黨鄭朝方在竹東鎮市區徒步遊行造勢，國民黨林思銘在竹東鎮仁愛停車場舉辦晚會，國會政黨聯盟邱靖雅在竹北市徒步遊行，盡力衝刺搶票。

第2選區7人搶一席，另外還有綠黨陳冠宇、民眾黨林碩彥、台灣基進劉士睿、無黨籍黃秀龍，也各自努力衝刺。

鄭朝方陣營表示，「勝選方城市」徒步大遊行，由鄭朝方帶領支持者以歡喜激昂的心情，走入竹東鎮的大街小巷，沿途不少民眾吶喊「加油！」「當選！」為他們加油打氣。

鄭朝方說，一路走來很感謝鄉親的鼎力相挺，心裡只有感恩，他用雙腳一步一腳印走遍縣內各角落，用心體會縣民期待，當選後會為家鄉爭取更多建設和福利。

林思銘陣營表示，這場溪南競選總部團結之夜，邀請到縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳和多名鄉鎮長、縣議員到場相挺，為林思銘站台的陣容十分堅強，展現了藍營大團結的氣勢。

林思銘說，「立法，讓專業的來！」他有多年執業律師、5屆縣議員的經歷，有信心進入立法院以後，可以立好法、修惡法，讓法律符合人民的需求和期待。

邱靖雅陣營表示，「人2腳，錢4腳！」邱靖雅只有腳，從白天走到黑夜，這次選舉走了幾百公里路，一步一步走完了，用腳走出自己的一條路，現在走路拜託鄉親，未來當選奔走也只為鄉親。

邱靖雅說，她當5年縣議員，為民服務成果至少有5000多件陳情、1000多個會勘，未來用會用更多的問政、服務、爭取，來讓地方有更多建設。

國民黨新竹縣立委第二選區候選人林思銘（左四）今晚舉辦造勢晚會，多名藍營地方人士到場相挺。（記者蔡孟尚攝）

國民黨新竹縣立委第二選區候選人林思銘（左四）今晚舉辦造勢晚會，多名藍營地方人士到場相挺。（記者蔡孟尚攝）

國會政黨聯盟新竹縣立委第二選區候選人邱靖雅（前排披紅綵帶者）今晚在竹北市徒步遊行拜票。（記者蔡孟尚攝）

國會政黨聯盟新竹縣立委第二選區候選人邱靖雅（前排披紅綵帶者）今晚在竹北市徒步遊行拜票。（記者蔡孟尚攝）

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