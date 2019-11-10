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隨老王出遊被活逮 她胳臂朝外彎鎖喉老公任人毆
2019-11-11 00:55:18
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前所未聞！新竹縣謝姓男子日前在妻子的購物袋中，意外發現1個用過的保險套，明查暗訪後赫然發現妻子偷吃比他大上10歲的同事郭姓阿北，不久發現郭姓老王開車載著老婆鄭女，憤而堵住對方一陣揮拳痛毆，沒想到妻子非但沒有因為被活逮感到丟臉，反而趁機勒住老公脖子，讓老王當街修理人夫，人妻誇張的行徑讓檢警咸感不可思議！
49歲的謝男指控，59歲的郭男是妻子鄭女（38歲）的同事，3月初某日他在家裡意外發現妻子的購物袋中，竟有使用過的保險套1個，經明查暗訪，赫然發現妻子討客兄，而且偷吃的不是小鮮肉，竟是比他年紀還大上10歲的阿北同事郭男，讓他氣憤難當。
4月5日下午謝男開著營業大貨車，行經新竹縣湖口鄉高速公路引道時，發現郭姓老王開著自用小貨車搭載他老婆，遂駕車攔停郭男的小貨車後，徒手揮拳痛毆郭男臉部，郭男也不甘示弱，以手及持鐵棍方式毆打謝男，2人隨即扭打在地。
沒想到這時鄭女非但不幫老公，反而勒住謝男脖子，使其無法動彈，郭男再趁機上前對人夫補上幾拳，致謝男頭部鈍擦傷、右上肢多處鈍擦傷；而郭姓老王也被人夫打成鼻骨骨折。
事後謝男與郭男互控傷害罪，謝男也控告郭男與鄭女妨害家庭，然而事後3人於偵查中均具狀表示撤回對彼此告訴，最後全案不起訴處分。